Ã–zel SektÃ¶rÃ¼n dÄ±ÅŸ borcu ekim sonunda 228.9 milyar dolar

Merkez BankasÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n toplam dÄ±ÅŸ borcu, ekim sonu itibarÄ±yla 228.9 milyar dolar dÃ¼zeyinde.

Merkez BankasÄ±, özel sektörün toplam dÄ±ÅŸ borcunun ekim sonu itibarÄ±yla 228.9 milyar dolar düzeyinde olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Merkez BankasÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, “Sektör daÄŸÄ±lÄ±mÄ± incelendiÄŸinde, ekim sonu itibarÄ±yla, 213 milyar dolar tutarÄ±ndaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.3’ünü finansal kuruluÅŸlarÄ±n, yüzde 51.7’sini ise finansal olmayan kuruluÅŸlarÄ±n borcu oluÅŸturmuÅŸtur. AynÄ± dönemde, 15.9 milyar dolar tutarÄ±ndaki kÄ±sa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74.3’ünü finansal kuruluÅŸlarÄ±n, yüzde 25.7’sini ise finansal olmayan kuruluÅŸlarÄ±n borcu oluÅŸturdu” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamanÄ±n devamÄ± ÅŸöyle:

“Döviz kompozisyonuna bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 213 milyar dolaÄ± tutarÄ±ndaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59.9'unun dolar, yüzde 34.7’sinin euro, yüzde 3.8’inin lira ve yüzde 1.6’sÄ±nÄ±n ise diÄŸer döviz cinslerinden oluÅŸtuÄŸu ve 15.9 milyar dolar tutarÄ±ndaki kÄ±sa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45’inin dolar, yüzde 33.8’inin euro ve yüzde 21.1’inin lira ve yüzde 0.1’inin diÄŸer döviz cinslerinden oluÅŸtuÄŸu görüldü.

Sektör daÄŸÄ±lÄ±mÄ± incelendiÄŸinde, Ekim sonu itibarÄ±yla, 213 milyar dolar tutarÄ±ndaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.3’ünü finansal kuruluÅŸlarÄ±n, yüzde 51.7’sini ise finansal olmayan kuruluÅŸlarÄ±n borcu oluÅŸturmuÅŸtur. AynÄ± dönemde, 15.9 milyar dolar tutarÄ±ndaki kÄ±sa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74.3’ünü finansal kuruluÅŸlarÄ±n, yüzde 25.7’sini ise finansal olmayan kuruluÅŸlarÄ±n borcu oluÅŸturdu.

Özel sektörün yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarÄ±yla kalan vadeye göre incelendiÄŸinde, bir yÄ±l içinde gerçekleÅŸtirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64.8 milyar dolar tutarÄ±nda olduÄŸu görüldü." (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 18:24

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