CHP'li ErdoÄŸdu: VarlÄ±k Fonu borÃ§lanma fonuna dÃ¶ndÃ¼

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, 'VarlÄ±k Fonuâ€™nun borÃ§lanma fonuna dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir uygulama dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir Ã¼lkesinde yok' dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, PTT’nin Hazine’ye ait hisselerin VarlÄ±k Fonu’na devrinin, VarlÄ±k Fonu’nun uluslararasÄ± sermaye çevrelerinden 1 milyar dolar borç almasÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir aÅŸamasÄ± olduÄŸunu söyledi. ErdoÄŸdu, “VarlÄ±k Fonu’nun borçlanma fonuna döndüÄŸü bir uygulama dünyanÄ±n hiçbir ülkesinde yok” dedi.

ErdoÄŸdu, PTT’nin fona devredilmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, yüklü borçlanma peÅŸine düÅŸen VarlÄ±k Fonu’nun paralel bir Hazine gibi davranmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Son giriÅŸtikleri hamle ile alacaklarÄ± borcu Türk Telekom’a yastÄ±k yapmak için kullanmak istiyorlar. Türk Telekom, Hariri ailesine devredildiÄŸinde öz sermayesi 7.6 milyar TL idi. Öz sermaye yÄ±llar içinde eritildi ve 2016 yÄ±lÄ±nda 3.3 milyar TL düzeyine kadar düÅŸtü. BorçlarÄ±n öz sermayeye oranÄ± 2005 yÄ±lÄ±nda yüzde 67.3 iken 2016 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ise yüzde 693.5’e yükseldi. TT’nin yüzde 55 sahibi olan OTAÅž, Telekom hisselerini rehin göstererek 4.75 milyar dolar borçlandÄ±. Ama Telekom borçlarÄ±nÄ± ödemek yerine temettü daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± için kredi aldÄ±ÄŸÄ± bankalar zor duruma girdi. TT, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda ise 3.6 milyar TL zarar açÄ±kladÄ±. AÄŸustos ayÄ±nda da OTAÅž’Ä±n hisselerinin kredi veren bankalarÄ±n paydaÅŸ olacaÄŸÄ± bir ortak giriÅŸim ÅŸirketi (SPV) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla devralÄ±nmasÄ±na onay verildi.”

AlÄ±nacak kredinin vadesi geldiÄŸinde ne olacaÄŸÄ±nÄ± soran ErdoÄŸdu, “Kötü yönetilen, borç bataÄŸÄ±na itilen Türk Telekom böyle bir gelir akÄ±ÅŸÄ± yaratamayacaÄŸÄ±na göre, borcun geri ödemesini VarlÄ±k Fonu nasÄ±l gerçekleÅŸtirecek” dedi.

ÅžÄ°RKET KURTARMADA KULLANACAKLAR

Hiçbir yasal ve idari sÄ±nÄ±rlamaya tabi olmaksÄ±zÄ±n harcama yapabilen VarlÄ±k Fonu’na devletin malvarlÄ±klarÄ±nÄ± gelir akÄ±mÄ± yaratmak için kullanma yetkisi verildiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸdu, “Åžimdi VarlÄ±k Fonu’nun gerçekleÅŸtireceÄŸi borçlanmayla Hariri ailesini kurtaracaklarÄ±na dair ÅŸüphelerimiz var. Kötü yönetilen, borç bataÄŸÄ±na itilen Türk Telekom bir gelir akÄ±ÅŸÄ± yaratamayacaÄŸÄ±na göre, borcun geri ödemesini VarlÄ±k Fonu nasÄ±l gerçekleÅŸtirecek? Bugün görülüyor ki, VarlÄ±k Fonu Türkiye’de kamusal varlÄ±klarÄ± gelir yaratmak için kullanÄ±rken uluslararasÄ± sermayeye peÅŸkeÅŸ çekilecek. Devletin varlÄ±klarÄ±nÄ± teminat gösterip borç alÄ±p, bunu da ÅŸirket kurtarmada kullanmak istiyorlar. VarlÄ±k Fonu’nun borçlanma fonuna döndüÄŸü böyle bir uygulama dünyanÄ±n hiçbir ülkesinde yok” ifadelerini kullandÄ±.

AKP’nin borçlanma fonlarÄ±yla devlet kaynaklarÄ±nÄ± çarçur etmeye, yanlÄ±ÅŸ borç stratejileriyle ve müdahalelerle riski artÄ±rmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren ErdoÄŸdu, “Dövizle borçlanÄ±p, borçlanma ihalelerinde zorla faiz indirten, devlet bankalarÄ±nÄ± faizi geçici olarak düÅŸürmek için kullananlar, seçimlere kadar sorunlarÄ± erteleme çabasÄ±ndalar. KapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda IMF’yle anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ima edenler, öte yandan da Türkiye’nin sürükleniÅŸini aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±racak iÅŸlere imza atÄ±yorlar. Bakan Berat Albayrak seçimler sonrasÄ±nda IMF’yle anlaÅŸma planlarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugünden açÄ±klamalÄ±dÄ±r” dedi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

VarlÄ±k Fonu'nun BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸkan Vekili Albayrak oldu

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VarlÄ±k Fonu Ã¶zeti: Ulvi sunum acÄ± sonuÃ§

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 18:13

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