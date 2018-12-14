ErdoÄŸan ve Trump telefonda Suriyeâ€™yi konuÅŸtu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump Suriye konusunda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda görüÅŸtü. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump arasÄ±nda bu akÅŸam bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸti.

GörüÅŸmede, ikili meselelerin yanÄ± sÄ±ra 'güvenlik' ve 'terörle mücadele' konularÄ± baÅŸta olmak üzere Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmeler deÄŸerlendirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a Türkiye’nin YPG'nin varlÄ±ÄŸÄ± ve eylemlerinden kaynaklanan meÅŸru güvenlik endiÅŸelerini aktardÄ±.

Ä°ki liderin Suriye baÄŸlamÄ±nda daha etkin bir koordinasyon saÄŸlanmasÄ± konusunda mutabakata vardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Dün akÅŸam saatlerinde ise DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo, Suriye gündemiyle telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirmiÅŸti. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 18:24

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