Zeytinliklere komÅŸu ormana taÅŸ ocaÄŸÄ± ve beton santrali

Ä°zmir ValiliÄŸi, taÅŸ ocaÄŸÄ± ve beton santraline verdiÄŸi Ã¶n onayla ormanlÄ±k ve tarÄ±m alanÄ± olan bÃ¶lgeyi tehdit ediyor.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir ValiliÄŸi, yeni bir taÅŸ ocaÄŸÄ±na daha ön onay verdi. Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸünün sitesinde yapÄ±lan duyuruya göre Ä°zmir-AydÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki ruhsat sahasÄ±na kalker ocaÄŸÄ±, kÄ±rma eleme tesisi ve hazÄ±r beton santrali kurulmasÄ± için çevresel etki deÄŸerlendirme süreci baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Canatanlar isimli ÅŸirket tarafÄ±ndan verilen baÅŸvuru dosyasÄ±na göre ocaktan yÄ±llÄ±k 600 bin ton civarÄ±nda kalker çÄ±karÄ±lmasÄ± beklenirken tesis en az 32 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak, ihtiyaç duyurulursa ise ek süre istenecek. Projenin maliyeti ise 985 bin TL.

Ä°zmir Selçuk Gökçealan Mahallesi ile AydÄ±n Germencik GümüÅŸ Mahallesi arasÄ±nda kalan ocak sahasÄ± imar planlarÄ±nda ormanlÄ±k ve tarÄ±m alanÄ± olarak yer alÄ±yor. OcaÄŸÄ±n etrafÄ±nda bölgedeki vatandaÅŸlarÄ±n en önemli geçim kaynaklarÄ± zeytinlikler ve incir tarlalarÄ± ve üzüm baÄŸlarÄ± bulunuyor. Proje dosyasÄ±nda tarÄ±m il müdürlüÄŸünden alÄ±nmÄ±ÅŸ 'olur yazÄ±sÄ±' da bulunmuyor.

ZEYTÄ°NLÄ°KLER YÄ°NE DOSYADA YOK

En yakÄ±n zeytinlikler 600 metre mesafesinde olmasÄ±na raÄŸmen proje dosyasÄ±nda ruhsat sahasÄ±nÄ±n ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun’da belirtilen alanlar kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu iddia ediliyor. Ruhsat sahasÄ±nda çam ve meÅŸe aÄŸaçlarÄ± bulunuyor. Ne kadar kesileceÄŸinin de bilgisi de yer almÄ±yor.

2 GÜNDE BÄ°R 20 NOKTADA PATLATMA

Ham madde, patlatma yöntemiyle çÄ±karÄ±lacak. 2 günde bir aynÄ± anda 20 noktada dinamitleme iÅŸlemi yapÄ±lacak ve her bir delikte 40 kilonun üzerinde patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lacak. Ä°ÅŸletme sÄ±rasÄ±nda ise saatte toplamda 45 kg toz havaya karÄ±ÅŸacak.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 18:15

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