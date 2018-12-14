Nursan iÅŸÃ§ileri meclis gÃ¼ndeminde: BakanlÄ±k soruna karÅŸÄ± ne yapacak?

Nursan A.Åž. ve Nursan Metalurji fabrikalarÄ±nda Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Ã¼retim durdurulduktan sonra iÅŸsiz kalan iÅŸÃ§ilerin maÄŸduriyeti TBMM gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±.

Nursan Holding’e baÄŸlÄ± Nursan A.Åž. ve Nursan Metalurji fabrikalarÄ±nda üç yÄ±l önce üretim durdurulduktan sonra iÅŸsiz kalan 900 iÅŸçinin durumuna iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haber Meclis gündemine taÅŸÄ±ndÄ±. HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, önerge vererek Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk’a iÅŸçilerin davayÄ± kazanmalarÄ±na raÄŸmen, alacaklarÄ±nÄ±n neden ödenmediÄŸini sordu.

“Nursan FabrikasÄ±’nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin iki yÄ±l boyunca sigorta primleri ödenmiÅŸse de fabrika SGK’ya borçlanarak bu ödemeyi yaptÄ±ÄŸÄ± için SGK’nÄ±n bu primleri iptal ettiÄŸini, zaten iÅŸsiz kalan iÅŸçilerden de iki yÄ±llÄ±k tedavi ve emeklilik paralarÄ±nÄ±n istendiÄŸini hatÄ±rlatan HatimoÄŸlullarÄ±, “Bu ÅŸekilde iÅŸçilerin maÄŸduriyetlerine bir yenisi daha eklenmiÅŸ; emekli olan iÅŸçilerden banka, tedavi olan iÅŸçilerden hastane parasÄ± istemiÅŸtir. Bu durumu çözmek için BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± var mÄ±dÄ±r?” diye sordu.

‘ÅžÄ°RKET KÄ°M TARAFINDAN SATIN ALINMIÅžTIR?’

YÄ±llÄ±k 1.5 milyon ton üretim kapasitesine ulaÅŸan ÅŸirketin Ä°SO’nun ‘En Büyük 500’ listesinde ilk 100’e girdiÄŸine dikkat çeken HatimoÄŸullarÄ±, buna raÄŸmen iÅŸçilerin geriye dönük alacaklarÄ±nÄ±n, ihbar ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸini belirtti. HatimoÄŸullarÄ±, “Bir milyar lira cirolu bahsi geçen ÅŸirketin satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair birçok iddia vardÄ±r. Bu iddialar doÄŸru mudur? DoÄŸruysa ÅŸirket kim tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu iddia doÄŸru deÄŸilse fabrikanÄ±n akÄ±beti ne olacaktÄ±r?” dedi.

Nursan Demir Çelik FabrikasÄ±’nda çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸsiz kalan bir kÄ±sÄ±m iÅŸçinin, Hatay-Ä°skenderun, Payas-Dörtyol bölgesindeki diÄŸer fabrikalarda uzun mesailerle asgari ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çeken HatimoÄŸullarÄ± ÅŸu soruya da yanÄ±t istedi: “DiÄŸer fabrikalarÄ±n; iÅŸsiz ve haklarÄ±ndan mahrum kalmÄ±ÅŸ iÅŸçilerin maÄŸduriyet ve mecburiyetlerini kullanÄ±rcasÄ±na, çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± engellemek için BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± düzenlemeler, çalÄ±ÅŸmalar var mÄ±dÄ±r?”

NE OLMUÅžTU?

Vergi borcu nedeniyle 9 AralÄ±k 2015 yÄ±lÄ±nda üretimini durdurarak 900 iÅŸçisini ücretsiz izne göndermiÅŸti. Nursan Holding bünyesindeki Nursan AÅž ve Nursan Metalürji fabrikalarÄ±nda toplam 900 iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Åžirket yetkilileri, üretime “var olan ekonomik zorluklar” nedeniyle geçici olarak ara verildiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak geçen 3 yÄ±la raÄŸmen fabrika tekrar açÄ±lmamÄ±ÅŸ, iÅŸçiler iÅŸlerine geri dönemediÄŸi gibi alacaklarÄ± da ödenmemiÅŸtir. (Adana/EVRENSEL)

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