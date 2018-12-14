Garo Paylan: Bakan 1.6â€™yÄ± bÃ¼yÃ¼me sayÄ±yor

BÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine dair konuÅŸan HDP Ä°stanbul Milletvekili Garo Paylan: CumhurbaÅŸkanÄ± 100 bin lira Ã§ift maaÅŸla, asgari Ã¼cretliden fedakarlÄ±k istiyor

Birkan BULUT

Ankara

Bütçe görüÅŸmelerine dair gazetemize konuÅŸan HDP Ä°stanbul Milletvekili Garo Paylan, 2019 yÄ±lÄ± bütçesinin ise eÄŸitim, saÄŸlÄ±k gibi halkÄ±n yararÄ±na olan hizmetlere deÄŸil sarayÄ±n güvenliÄŸine dair kalemlerden oluÅŸtuÄŸunu söyledi. Jandarma, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi kurumlarÄ±n bütçesine enflasyonun üzerinde artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Paylan, emekli maaÅŸÄ±yla birlikte CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n 100 bin lira alÄ±p, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± altÄ±ndaki milyonlardan fedakarlÄ±k istediÄŸini söyledi.

Mecliste 2019 yÄ±lÄ± bütçe görüÅŸmeleri maratonu devam ediyor. GörüÅŸmelere iliÅŸkin sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, HDP Ä°stanbul Milletvekili Garo Paylan, 2019 yÄ±l bütçesini “vicdansÄ±z” olarak tanÄ±mladÄ±. Hükümetlerin ülke kaynaklarÄ±nÄ± bütçe ile belli kalemlere ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Paylan, 2019 yÄ±lÄ± bütçesinin ise eÄŸitim, saÄŸlÄ±k gibi halkÄ±n yararÄ±na olan hizmetlere deÄŸil Saray’Ä±n güvenliÄŸine dair kalemlerden oluÅŸtuÄŸunu söyledi. Jandarma, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi kurumlarÄ±n bütçesine enflasyonun üzerinde artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Paylan, buna karÅŸÄ±n öÄŸrenci kredilerine yalnÄ±zca yüzde 6 zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çiftçilere destek verilmediÄŸini ifade etti. Paylan, yoksullaÅŸmanÄ±n bu kadar arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde devletin tercihinin emekçilerden, yoksullardan yana olmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

EÄžÄ°TÄ°M YATIRIMLARI 4 YILIN GERÄ°SÄ°NDE

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n eÄŸitim ve saÄŸlÄ±ÄŸa ayrÄ±lan bütçenin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerini sorduÄŸumuz Paylan, “Bakan doÄŸruyu söylemiyor. Giderek artan ÅŸehir hastanelerine dolar ve hazine garantisi verdiler. Dolar ve avro artÄ±nca yandaÅŸlara verilen garantiler de ikiye katlandÄ±. Bu yandaÅŸlara aktarÄ±lacak kaynaklarÄ±n da artmasÄ± anlamÄ±na geliyor. SaÄŸlÄ±k ve eÄŸitimde hizmete ayrÄ±lan paylar azalacak. EÄŸitim bütçesine ayrÄ±lan pay enflasyonun altÄ±nda kaldÄ±. Hatta eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ±na verilen bütçe 2014 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±lan payÄ±n altÄ±nda” dedi.

‘BAKAN 1.6’YI BÜYÜME SAYIYOR’

Kriz koÅŸullarÄ±nda hazÄ±rlanan bütçede bir baÅŸka tartÄ±ÅŸma ise ekonomik büyüme ve stagflasyon. Türkiye’nin kurulduÄŸundan beri her yÄ±l ortalama yüzde 5 büyüdüÄŸünü belirten Paylan, “DüÅŸünün yüzde 1.6’yÄ± büyüme sayan bir bakan var. Bu yÄ±lÄ±n çeyrek üçüncü büyüme 1.6. oranÄ±nda gerçekleÅŸti. Dördüncü çeyreÄŸe girdiÄŸimizde -3 küçülmeyle Esas soru 4. çeyrekte olacak. Esnaf siftahsÄ±z dükkan kapatÄ±yor. AlÄ±m gücü azalmÄ±ÅŸ durumda. 4. çeyrekte eksi 3 gibi bir küçülmeyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum. Bu da enflasyon için küçülme demek ve stagflasyondur. Ülke büyük bir ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Bütçe gelirlerinin ezici çoÄŸunluÄŸu yoksullardan alÄ±nan vergilerden oluÅŸuyor. Sermayeye ise milyarlarca teÅŸvikler öngörülüyor. Biz ise düÅŸük ücretliden az vergi, zenginlerden ise çok vergi alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz” diye konuÅŸtu.

HÜKÜMET UCUZ Ä°Åž GÜCÜ Ä°STÄ°YOR

2019 yÄ±lÄ± için belirlenecek asgari ücrete iliÅŸkin de konuÅŸan Paylan, “Bir ailenin geçinmesi için asgari ücretin 3 bin lira olmasÄ±nÄ± savunuyoruz. Hükümet ise yabancÄ± sermayeye 200 dolara çalÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ± ucuz iÅŸ gücü istiyor. Benim görüÅŸüm asgari ücreti 1900 lira gibi bir tutarda belirleyecekleri yönünde. Buna karÅŸÄ± hep beraber sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Krizi madem Saray ve bir avuç zengin çÄ±kardÄ±, bedelini de onlar ödemeli” dedi.

‘HEP BÄ°RLÄ°KTE MÜCADELE ETMEMÄ°Z GEREKÄ°YOR’

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n vatandaÅŸlardan fedakarlÄ±k istediÄŸini hatÄ±rlatan Paylan, öÄŸrenciye, iÅŸçiye yeterli zam yapÄ±lmazken cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kendi maaÅŸÄ±na yüzde 26 zam yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Paylan, “Kendi maaÅŸÄ± ve emekli maaÅŸÄ±yla beraber ayda 100 bin lira alacak, bir asgari ücretli 2 bin lira alamazken... Meclis de bu zammÄ± kabul etti. Birileri fedakarlÄ±k yapacaksa önce cumhurbaÅŸkanÄ±, milletvekilleri yapmalÄ±. Belki sembolik adÄ±mlar gibi görünebilir ama dar gelirlilere kaynak aktarÄ±lmasÄ± gerekiyor. KÄ±ÅŸlÄ±k sarayÄ±nÄ± milyarlar harcayan, uçan saraya binen ve inÅŸaat bitince yazlÄ±k sarayÄ±na da kavuÅŸacak olan cumhurbaÅŸkanÄ±, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸayan 20 milyonlarca vatandaÅŸÄ±mÄ±zdan fedakarlÄ±k istiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

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