Ã‡Ä±plak arama dayatmasÄ± iddiasÄ±

TekirdaÄŸ 2 Noâ€™lu F Tipi Cezaeviâ€™ndeki tutuklular aÃ§lÄ±k grevi newdeniyle Ã§Ä±plak arama dayatmasÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TekirdaÄŸ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki tutuklular açlÄ±k greviyle birlikte hak ihlallerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, görüÅŸlere çÄ±karken çÄ±plak arama dayatmasÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. KoÄŸuÅŸlarÄ± arama adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan baskÄ±nlarÄ±nda kÄ±yafetlerini ve özel eÅŸyalarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden tutuklular, baskÄ±larÄ±n açlÄ±k grevini bitirmeye yönelik olduÄŸunu anlattÄ±. Aile görmesine getirilirken çÄ±plak arama dayatmasÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten tutuklular, buna karÅŸÄ± çÄ±kanlarÄ±n gardiyanlar tarafÄ±ndan darp edildiÄŸini ifade etti. Tutuklular, cezaevi idaresinin görüÅŸme taleplerine ve dilekçelerine geri dönüÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi. (TekirdaÄŸ/MA)

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