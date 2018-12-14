KadÄ±gilâ€™den Mecliste Geziâ€™ye selam

CHPâ€™li Sera KadÄ±gil: GerÃ§ek sanatÃ§Ä±lar Saray sofralarÄ±nda el penÃ§e divan duranlar deÄŸil, eve ekmek gÃ¶tÃ¼rememek pahasÄ±na baÅŸÄ± dik duranlardÄ±r.

CHP PM Üyesi ve Ä°stanbul Milletvekili Sera KadÄ±gil, TBMM Genel Kurulu’nda Devlet Opera ve Balesi bütçesi üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, AKP’nin kültür sanat politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Devlet Opera ve Balesi’ne ayrÄ±lan bütçenin AKP iktidarÄ±nÄ±n kültür ve sanata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir izdüÅŸümü olduÄŸunu belirten KadÄ±gil, “2019 yÄ±lÄ±nda bu kuruma reva gördüÄŸünüz toplam bütçe Saray’Ä±n 1 aylÄ±k masrafÄ±na dahi denk düÅŸmüyor” dedi. Kadigil, Genel Kurul’da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Gezi DireniÅŸi’ne de deÄŸindi. KadÄ±gil, “Gerçek sanatçÄ±lar kimdir biliyor musunuz? Saray sofralarÄ±nda el pençe divan duranlar deÄŸil, eve ekmek götürememek pahasÄ±na alnÄ± açÄ±k, baÅŸÄ± dik duranlardÄ±r! SÄ±rf Gezi’de yaralanan çocuklara tiyatrolarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ± diye bakanlÄ±k teÅŸvikinden mahrum bÄ±rakÄ±lan, yine de Ali Ä°smail’e atÄ±lan o son tekmeyi unutmayanlardÄ±r! Bin türlü iftirayla evinden, yurdundan sürdüÄŸünüz yetmiyormuÅŸ gibi bir de seçim yatÄ±rÄ±mÄ± niyetine tutuklamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Memet Ali Alabora’lardÄ±r!” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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