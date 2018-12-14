TTB ve Ä°TO: BarÄ±ÅŸÄ± savunmak suÃ§ deÄŸildir

TTB ve Ä°TO, hapis cezasÄ± alan eski Ã¼yeleri iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±: Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n sahipleri barÄ±ÅŸ talebini ortadan kaldÄ±rma suÃ§una ortak.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) ve Ä°stanbul Tabip OdasÄ± (Ä°TO), hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan eski üyeleri ve baÅŸkanlarÄ± için basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. AçÄ±klamada, barÄ±ÅŸÄ± savunmanÄ±n suç olmadÄ±ÄŸÄ±, hekimlik ve yurttaÅŸlÄ±k görevi olduÄŸu vurgulandÄ±.

Kürt illerindeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerinin durmasÄ± için hükümete çaÄŸrÄ± yapan ‘Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z’ bildirisini imzalayan akademisyenlere geçtiÄŸimiz yÄ±l ‘terör örgütü propagandasÄ±’ suçlamasÄ±yla davalar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AçÄ±lan davalar kapsamÄ±nda yargÄ±lanan ve ertelemesiz hapis cezasÄ± verilen eski Ä°TO ve TTB BaÅŸkanlarÄ±ndan Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof Dr. Özdemir Aktan ile cezalarÄ± ertelenen Prof. Dr. Åžahika Yüksel ve Prof. Dr. Rezan Tunçay için basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi. CaÄŸaloÄŸlu’ndaki Ä°stanbul Tabip OdasÄ±’nda gerçekleÅŸen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, “BaÅŸkanlarÄ±mÄ±z Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof Dr. Özdemir Aktan, üyelerimiz Prof. Dr. Åžahika Yüksel ve Prof. Dr. Rezan Tunçay, bütün BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri onurunuzdur” yazÄ±lÄ± pankart açÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya siyasi parti ve meslek örgütü, kitle örgütü temsilcileri ile akademisyenler ve TTB üyesi hekimler katÄ±ldÄ±.

CEZA ALAN AKADEMÄ°SYENLERÄ°N 16’SI Ä°TO ÜYESÄ°

AçÄ±klamanÄ±n konusunun ‘barÄ±ÅŸ’ olduÄŸunu söyleyen Ä°stanbul Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. PÄ±nar Saip, geçtiÄŸimiz yÄ±ldan bu yana 529 imzacÄ± akademisyene dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 63 akademisyene de ceza verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. BarÄ±ÅŸ istedikleri için cezalara çarptÄ±rÄ±lan akademisyenlerin 16’sÄ±nÄ±n Ä°stanbul Tabip OdasÄ± üyesi olduÄŸunu belirten Saip, cezalarÄ± protesto etmek amacÄ±yla toplandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. TTB BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Sinan AdÄ±yaman, TTB’nin her dönem düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Akademisyenlerin son zamanlarda mesnetsiz gerekçelerle mahkemelerde suçlu haline getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AdÄ±yaman, hiç kimsenin düÅŸüncesi, sözleri, okuduÄŸu ÅŸiir ya da giyim tarzÄ±ndan hedef gösterilemeyeceÄŸini ve suçlanmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AdÄ±yaman, TTB Ä°stanbul Tabip OdasÄ±’nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Yüksek Onur Kurulu ve Onur Kurulu üyeliklerini de yapmÄ±ÅŸ olan 4 hekime 11 ve 12 AralÄ±k’taki duruÅŸmalarda verilen hapis cezalarÄ±na iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okudu.

‘TTB’NÄ°N ETKÄ°SÄ° AÄžIRLAÅžTIRICI UNSUR KABUL EDÄ°LDÄ°’

AdÄ±yaman, “Ä°TO ve TTB baÅŸkanlarÄ±ndan Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof Dr. Özdemir Aktan ile cezalarÄ± ertelenen Prof. Dr. Åžahika Yüksel ve Prof. Dr. Rezan Tunçay’Ä±n mahkemeye göre suçlarÄ±, binlerce akademisyenin imza attÄ±ÄŸÄ± bir bildiriye imza atmak, bildiri içeriÄŸiyle uyumlu görüÅŸlere sahip olmak ve bu görüÅŸlerde Ä±srar etmek. 4 meslektaÅŸÄ±mÄ±z, ÅŸiddeti reddeden düÅŸüncelerini ifade etme haklarÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±klarÄ±nda insanlÄ±k yasalarÄ±nÄ±n ve hukukun üstünlüÄŸünün geçerli olduÄŸu koÅŸullarda bir suç yoktur.” dedi. AdÄ±yaman, Gürsoy’a üst sÄ±nÄ±rdan ceza veren Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin gerekçesini, kurmacaya ve hukuksuzluÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi:

“Mahkeme, 2006-2010 döneminde TTB BaÅŸkanÄ± olan Prof. Dr. Gencay Gürsoy’u 2016 Ocak ayÄ± ve devamÄ±nda görevde olan TTB baÅŸkanÄ± yapmÄ±ÅŸ, TTB’nin bu dönemde akademisyenlerin düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün korunmasÄ± talebini suç haline getirmiÅŸ, TTB’nin hekimlik ve saÄŸlÄ±k ortamÄ±na iliÅŸkin ürettikleri nedeniyle toplumda oluÅŸan etkisini ise suçun aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± unsuru olarak kabul etmiÅŸtir. Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n sahiplerine demokrasiyi, hukuku, adaleti, vicdanÄ± ve barÄ±ÅŸ talebini ortadan kaldÄ±rma suçuna ortak olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak istiyoruz! Ömürlerini kiÅŸisel çÄ±kar ve ikbal beklentisinin çok uzaÄŸÄ±nda; demokrasi, barÄ±ÅŸ, özgürlük, eÅŸitlik, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iyi hekimlik mücadelesi ile geçiren; hekimlerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve halkÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±na eriÅŸimindeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± mücadelesinde sorumluluk alan hocalarÄ±mÄ±zla gurur duyduÄŸumuzu kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yoruz.”

‘SÄ°YASÄ° REJÄ°M Ä°NÅžASI’

2006-2010 dönemi TTB BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Gençay Gürsoy da, içinde yaÅŸanÄ±lan dönemi ‘hukukun tedavülden kalktÄ±ÄŸÄ± ortam’ olarak yorumladÄ±. Gürsoy, “50 yÄ±llÄ±k TTB ve solculuk deneyimime dayanarak söylüyorum, toplumun deÄŸer yargÄ±larÄ±, kabullenmeleri, reaksiyonlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan böyle bir dönem yaÅŸanmadÄ±. YaÅŸÄ±m itibariyle üç sÄ±kÄ±yönetim dönemine de ÅŸahitlik ettim. O dönem askeri yönetimlerin kalÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair umutlarÄ±mÄ±z beklentilerimiz vardÄ±. Gelip solu buldozer gibi daÄŸÄ±tÄ±p solu sonra gidiyorlardÄ±. Bu dönemin farkÄ± ise yapÄ±nÄ±n siyasi rejim inÅŸasÄ± ile sürmesi. Tüm geçmiÅŸ sÄ±kÄ±yönetimler, baskÄ± rejimleri belli bir birikim yaptÄ± ama 2002’den beri yeni rejim inÅŸasÄ±nÄ±n tamamlanmakta olduÄŸunu görüyoruz. Bu dava bunun örneÄŸi” dedi.

Gürsoy, 5 MayÄ±s 1984’te 1300 kiÅŸi tarafÄ±ndan imzalanan AydÄ±nlar Dilekçesi’nin imzacÄ±larÄ±ndan biri olduÄŸunu anÄ±msattÄ±: “AydÄ±nlar Dilekçesinden yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±k o dönem. Dava süreci bugünkü ile kÄ±yaslanmayacak hukuki ölçüde sürdü ve beraat ettik. Bu dönem akademisyenlerin üniversiteden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, iyi yetiÅŸtirilmiÅŸ genç öÄŸretim üyelerinin beyin göçüyle ülkeyi terk ettiÄŸi bir dönem yaÅŸÄ±yoruz. 7 ay içinde ülkeyi terk edenlerin sayÄ±sÄ± benzer ülkelerin önünde.”

‘TTB YÖNETÄ°CÄ°SÄ° OLMAMIN BEDELÄ°NÄ° CEZA Ä°LE ÖDEDÄ°M’

Mahkemenin cezanÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve erteleme konusunda kendisine ayrÄ±calÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gürsoy ÅŸöyle konuÅŸtu:

“OÄŸlum yaÅŸÄ±ndaki heyet yargÄ±ladÄ±. DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda savunma avukatÄ±m, ‘müvekkilim oturabilir mi’ diye sordu. Mahkeme bunu reddetti. Önümüzdeki aylar içinde 80 yaÅŸÄ±na varacaÄŸÄ±m. OÄŸlum yaÅŸÄ±ndaki hakim bizi ayakta bekletti. Bunu herkese yapmÄ±yor. BaÅŸtan bir hedef alÄ±nma olduÄŸu belli. CezanÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nda savunmam sÄ±rasÄ±ndaki argüman etkili oldu sanÄ±rÄ±m. Savunmamdaki ‘savaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur’ cümlesi mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n özel vurgusuna neden oldu. Mahkeme baÅŸkanÄ±, ‘Siz bu görüÅŸe katÄ±lÄ±yor musunuz’ dedi. Ben de elbette katÄ±lÄ±yorum dedim. Ve zannediyorum TTB yöneticisi olmanÄ±n bedelini bu ceza ile ödemiÅŸ oluyorum.”

‘AVUKATLAR DUVARA KONUÅžSA TEPKÄ° ALMA ÅžANSLARI DAHA KOLAY’

Eski TTB BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Özdemir Aktan da mahkemelerin akademisyen yargÄ±lamalarÄ±ndaki tutumunu eleÅŸtirerek, “AvukatlarÄ±mÄ±z duvarlara konuÅŸsa tepki alma ÅŸanslarÄ± daha kolay. Tüm kararlar kes-yapÄ±ÅŸtÄ±r ÅŸeklinde çÄ±kÄ±yor. Bu yargÄ±lamalar barÄ±ÅŸÄ± savunan insanlarÄ±n hanesine onur ibaresi olarak yazÄ±lacak” dedi. TTB Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Åžahika Yüksel ise ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Biz doktorlar zor iÅŸ yapÄ±yoruz ama avukatlar da zor iÅŸ yapÄ±yor. Sizi dinlemeyen ve deÄŸersizleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda hak aramaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suç ve ceza arasÄ±nda bir iliÅŸki vardÄ±r. Biz bu imzayÄ± attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için suçluluk duymuyoruz. SuçluluÄŸu baÅŸkalarÄ± düÅŸünsün.”

‘REJÄ°MLE BÄ°RLÄ°KTE HUKUK DA Ä°NÅžA EDÄ°LÄ°YOR’

Eski TTB BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. EriÅŸ BilaloÄŸlu, yargÄ±lamalarÄ±n olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu ve bunun olaÄŸanlaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi:

“Herkesin baÅŸÄ±na geliyor yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan birbirimizi uyararak çÄ±kmamÄ±z lazÄ±m. Rejim inÅŸasÄ±na bir de adalet, hukuk monte edilmek durumunda. Bu toplantÄ±nÄ±n konusu barÄ±ÅŸ dedik ama hukuk aslÄ±nda. BarÄ±ÅŸÄ± talep edenlerin cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± noktadayÄ±z. Siyasal inÅŸa sürecinde adalet ve hukuk yok.” Önceki dönem TTB BaÅŸkanÄ± RaÅŸit Tükel de, ifade özgürlüÄŸünün AÄ°HS ve Anayasa ile güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸiddet içermediÄŸi sürece bu hakkÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Akademisyenlerin meslekleri gereÄŸi eleÅŸtirel olmalarÄ±nÄ±n doÄŸal olduÄŸunu söyleyen Tükel, “SaÄŸlÄ±klÄ± olma hali sadece klinik deÄŸil, sosyal ortam ve çevrenin iyileÅŸtirilmesiyle mümkün. ÇatÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuyor. Hekimler olarak barÄ±ÅŸÄ±n hakim olduÄŸu düzende yaÅŸamayÄ± talep ediyoruz. Çok temel bir insan hakkÄ± yargÄ±lanÄ±yorsa orda asil yargÄ±lamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilirsiniz” dedi.

DÄ°Åž HEKÄ°MLERÄ°: DÜÅžÜNCEYÄ° Ä°FADE ETMEK SUÇ OLMAMALI

TTB GeçmiÅŸ Dönem Merkez Konseyi BaÅŸkanlarÄ±ndan Prof. Dr. Gençay Gürsoy’a “silahlÄ± terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ± ile 2 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verilmesi üzerine bir açÄ±klama da Türk DiÅŸhekimleri BirliÄŸi’nden geldi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir iktidar farklÄ± düÅŸünce ifade edenleri asla susturmamalÄ±, aksine tartÄ±ÅŸarak en iyinin, en doÄŸrunun bulunabileceÄŸi ortamÄ± yaratmalÄ±dÄ±r. Bu yöntem ayrÄ±ca toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n ve huzurun saÄŸlanmasÄ±nÄ±n da olmazsa olmazÄ±dÄ±r. Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin sadece düÅŸüncesini ifade eden bir kiÅŸiyi cezalandÄ±rmasÄ± demokratik toplumlarda asla rastlanmayacak bir olgu iken Prof. Dr. Gençay Gürsoy ‘un bir saÄŸlÄ±k meslek örgütü olan Türk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±nÄ±n ‘suçu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ran’ bir neden sayÄ±lmasÄ± durumun vahametini daha da arttÄ±rmaktadÄ±r. Görevi adaleti saÄŸlamak, yaÅŸanabilecek haksÄ±zlÄ±klarÄ± önlemek olan hukukçularÄ±n bu davada da Prof. Dr. Gençay Gürsoy’a yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bir an önce giderecekleri inancÄ±yla kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 15:49

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