Ä°zmir Barosu: Kazalara sessiz kalmayacaÄŸÄ±z

Ä°zmir Barosu, Soma'da IÅŸÄ±klar Madeninde yaÅŸanan gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸe ve Ankara'da yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± tren kazasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°zmir Barosu, Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri A.Åž. tarafÄ±ndan iÅŸletilen IÅŸÄ±klar Madeninde yaÅŸanan göçük ve Ankara'da yüksek hÄ±zlÄ± tren kazasÄ± sonucu 9 kiÅŸinin ölmesiyle ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Baroda gerçekleÅŸen toplantÄ±da yönetim kurulu üyesi Sinan BalcÄ±lar, toplu veya ferdi iÅŸçi ve yurttaÅŸ ölümlerinin arkasÄ±ndaki sebeplere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kamu hizmetinin doÄŸrudan veya dolaylÄ± devlet idaresi eliyle yerine getirilmesi sÄ±rasÄ±nda meydana yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YaÅŸanan kazalarÄ±n ve toplu ölümlerin bir tesadüf fÄ±trat ya da kader olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BalcÄ±lar "Siyasal iktidarÄ±n insan yaÅŸamÄ±na bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ±dÄ±r. Türkiye ‘de her gün ortalama 5 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine iliÅŸkin istatistikler de bu durumu ortaya koymaktadÄ±r. Ä°nsani koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmak ve yaÅŸamak istediÄŸini belirten yurttaÅŸlar ise gözaltÄ± ve tutuklama sopasÄ±yla terbiye edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. YakÄ±n tarihte meydana gelen Ä°stanbul 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin tutuklanmasÄ± ve ilk duruÅŸmada serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± bu durumun en yakÄ±cÄ± örneklerinden biridir" dedi.

Göstermelik yargÄ±lamalara karÅŸÄ±, insan yaÅŸamÄ±na iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸine karÅŸÄ± gösterilen bu ilkel yaklaÅŸÄ±mlara hukukçularÄ±n sessiz kalmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BalcÄ±lar "Biz bu toplu ölümleri, Soma’yÄ± Ermenek’i Çorlu’yu bu ölümlerin yarattÄ±ÄŸÄ± çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± unutmadÄ±k. Her kazada hatÄ±rlamaya ve hatÄ±rlatmaya devam edeceÄŸiz. Ä°zmir Barosu olarak Soma’da göçük altÄ±nda kalan iÅŸçilerin, Ankara’daki tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz. SoruÅŸturma makamlarÄ±nÄ± etkin bir soruÅŸturma yapmasÄ±, sorumlularÄ±n topluma hesap vermesi için toplum vicdanÄ±nÄ±n sesi ve takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildiriyoruz." ifadelerinin kullandÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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