EmekÃ§iler deprem riski olan tapu binasÄ±nÄ±n tahliyesini istiyor

Adanaâ€™da deprem riski taÅŸÄ±yan tapu binasÄ± her gÃ¼n binlerce vatandaÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 500 kamu emekÃ§isi iÃ§in tehlike oluÅŸturuyor.

5 yÄ±l önce depreme dayanÄ±ksÄ±z, riskli bina olduÄŸu gerekçesi ile yÄ±kÄ±m kararÄ± verilen Tapu Kadastro Müdürlükleri binasÄ±nÄ±n deprem riski altÄ±nda faaliyette olduÄŸunu belirten YapÄ± Yol Sen, Türk Ä°mar Sen ve BayÄ±ndÄ±r Memur Sen bina önünde yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile binanÄ±n bir an önce tahliye edilmesini istediler. Binada 500 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her gün 5 bin kiÅŸinin iÅŸlem için binada bulunduÄŸunu dile getiren emekçiler bir ölüm gerçekleÅŸmeden önce tahliyenin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini aktardÄ±. KESK’in krizin yüküne karÅŸÄ± düzenlediÄŸi miting çalÄ±ÅŸmasÄ± için Adana’da bulunan YapÄ± Yol Sen Genel KadÄ±n Sekreteri Havva AvcÄ±, emekçilerin hayati risk altÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek binanÄ±n derhal boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

DEPREMDEN SONRA BOÅžALTILAN BÄ°NA TAPU’YA TAHSÄ°L EDÄ°LMÄ°Åž

Kurumlar adÄ±na ortak basÄ±n metnini okuyan Türk Ä°mar Sen Adana Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali DoÄŸan, bu sorunu yÄ±llardÄ±r dile getirdiklerini ancak hiçbir sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Yüzde 67 oranÄ±nda riskli yapÄ± raporu olan, ÅŸu an önünde toplandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bina tahliye edilmelidir” dedi. BinanÄ±n Vergi Dairesi Müdürlükleri’ne ait iken 1998 depreminin ardÄ±ndan tahliye edildiÄŸi bilgisini veren DoÄŸan, uzun süre atÄ±l bekleyen binanÄ±n kendi müdürlüklerine tahsil ettiÄŸini ifade etti. Binada görev yapanlar olarak huzursuz ve mutsuz olduklarÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan, “Daha acÄ±sÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z can güvenliÄŸi taÅŸÄ±maktadÄ±r. KullanÄ±mÄ±nÄ±n riskli olduÄŸu tespit edildiÄŸi günden bu yana tüm yetkili kuruluÅŸlara binanÄ±n tahliye edilmesi için gerek yazÄ±lÄ±, gerek sözlü baÅŸvurularda bulunmamÄ±za raÄŸmen hiçbir sonuç alamadÄ±k” dedi.

‘ENERJÄ° VERÄ°MLÄ°LÄ°ÄžÄ°, OTOPARKI, SIÄžINAÄžI VE TEKNOLOJÄ°K Ä°MKANLARI OLAN BÄ°NA Ä°STÄ°YORUZ’

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ‘afet riski altÄ±nda bulunan alanlarÄ±n dönüÅŸtürülmesi’ iÅŸlerini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DoÄŸan, “Terzi kendi söküÄŸünü dikemez” ÅŸeklindeki atasözünün BakanlÄ±k’Ä±n bünyesindeki bina için geçerli olduÄŸunu belirterek “Kendisine baÄŸlÄ± olan Adana Tapu ve Kadastro Müdürlükleri binasÄ±nÄ±n deprem tahkikleri ve analizlerini yaptÄ±rmÄ±yor. Bu durumu sorumlu sendikacÄ±lÄ±k adÄ±na kabul etmiyoruz” dedi. Mevzuata uygun enerji verimliliÄŸi, otoparkÄ±, sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± ve teknolojik imkanlarÄ± ile donatÄ±lmÄ±ÅŸ kamu binalarÄ±nÄ±n tesis edilmesini isteyen DoÄŸan, binanÄ±n boÅŸaltÄ±lmamasÄ± durumunda iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapmaktan kaçÄ±nmayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)

www.evrensel.net