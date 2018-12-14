Sedanur cinayetinin iddianamesi kabul edildi

9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur cinayetinde 3 ÅŸÃ¼pheli iÃ§in 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' ve 'Ã§ocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±'Â suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesine baÄŸlÄ± PaslÄ± köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansÄ±z bedeni bulunan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 ÅŸüpheli hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±. SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianame Kars 1'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ä°ddianamede 3 ÅŸüphelinin "kasten öldürme" ve "çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±" suçlarÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.

KaÄŸÄ±zman'a 30 kilometre uzaklÄ±ktaki PaslÄ± Köyü'nde yaÅŸayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin çocuÄŸu Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öÄŸle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kÄ±zlarÄ±nÄ± aradÄ± ancak sonuç alamadÄ±. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verdi. PaslÄ± Esin ÇaÄŸdaÅŸ Ä°lkokulu'nun 3'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Sedanur Güzel'in bulunmasÄ± için güvenlik güçleri çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklÄ±kta, kayalÄ±k ve çalÄ±lÄ±k alanda minik Sedanur'un cansÄ±z bedenini üzeri taÅŸlarla örtülü halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taÅŸlarla kapatÄ±lan Sedanur'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli TÄ±p Kurumu'na getirildi.

Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda aynÄ± köyde yaÅŸayan 3 kiÅŸi cinayet ÅŸüphelisi olarak tutuklanarak, cezaevine konuldu. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, hazÄ±rlanan iddiaanmedenin 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiÄŸi duyuruldu. BaÅŸsavcÄ± Fatih Camgöz imzasÄ± ile yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"SoruÅŸturma sonucunda üç ÅŸüpheli ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda 'kasten öldürme' ve 'çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±' suçlarÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lma istemiyle kamu davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ olup Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca düzenlenen iddianame Kars 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilmiÅŸtir." (Kars/DHA)

CansÄ±z bedeni bulunan Sedanur GÃ¼zel, topraÄŸa verildi

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