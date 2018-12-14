SDG: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyona karÅŸÄ± diplomatik Ã§abalar sÃ¼rÃ¼yor

SDG, 'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyon'a dair ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda 'GÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz' ve 'Diplomatik Ã§abalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor' dedi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) BaÅŸkomutanÄ± Mazlum Kobani, TSK'nin FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna girmeleri halinde savunmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Reuters'a konuÅŸan Kobani, "Herhangi bir saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rÄ±z ve güçlü bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz" dedi. Kobani, Türkiye'nin operasyonunun Suriye'nin doÄŸusunda IÅžÄ°D'le savaÅŸan YPG'lileri etkileyeceÄŸini belirtti.

Deutsche Welle'nin yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Kobani, ABD'nin Suriye'de Kürtlerin kontrolünde olan bölgeye operasyon düzenlemesini engellemek için "ciddi giriÅŸimleri" olduÄŸunu söyledi. Kobani, bölgeye yönelik bir operasyonu önlemek için diplomatik çabalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü ifade etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna askeri harekat birkaç güne baÅŸlayacak" demesinin ardÄ±ndan ABD, Suriye'nin kuzeyinde tek taraflÄ± bir operasyonun "kabul edilemez" olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

Suriye'nin kuzeyinde SDG güçleriyle birlikte yaklaÅŸÄ±k 2 bin ABD askeri bulunuyor.

Öte yandan SDG, Suriye'nin doÄŸusunda IÅžÄ°D'in hakimiyetinde son bölgelerden biri olan Hajin'in kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (DIÅž HABERLER)

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