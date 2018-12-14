Qasioun Haber AjansÄ±/Wikimedia Commons(CC BY 3.0)
SDG: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyona karÅŸÄ± diplomatik Ã§abalar sÃ¼rÃ¼yor
SDG, 'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyon'a dair ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda 'GÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz' ve 'Diplomatik Ã§abalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor' dedi.
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) BaÅŸkomutanÄ± Mazlum Kobani, TSK'nin FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna girmeleri halinde savunmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± söyledi.
Reuters'a konuÅŸan Kobani, "Herhangi bir saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rÄ±z ve güçlü bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz" dedi. Kobani, Türkiye'nin operasyonunun Suriye'nin doÄŸusunda IÅžÄ°D'le savaÅŸan YPG'lileri etkileyeceÄŸini belirtti.
Deutsche Welle'nin yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Kobani, ABD'nin Suriye'de Kürtlerin kontrolünde olan bölgeye operasyon düzenlemesini engellemek için "ciddi giriÅŸimleri" olduÄŸunu söyledi. Kobani, bölgeye yönelik bir operasyonu önlemek için diplomatik çabalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü ifade etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna askeri harekat birkaç güne baÅŸlayacak" demesinin ardÄ±ndan ABD, Suriye'nin kuzeyinde tek taraflÄ± bir operasyonun "kabul edilemez" olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.
Suriye'nin kuzeyinde SDG güçleriyle birlikte yaklaÅŸÄ±k 2 bin ABD askeri bulunuyor.
Öte yandan SDG, Suriye'nin doÄŸusunda IÅžÄ°D'in hakimiyetinde son bölgelerden biri olan Hajin'in kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (DIÅž HABERLER)
ErdoÄŸan: Menbic'i temizlemezseniz oraya da gireriz
ABD'den 'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyon' aÃ§Ä±klamasÄ±: Kabul edilemez
ErdoÄŸan: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna yÃ¶nelik harekatÄ± birkaÃ§ gÃ¼ne baÅŸlatacaÄŸÄ±z