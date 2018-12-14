KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, SÃ¶zcÃ¼'yÃ¼ ziyaret etti: Ä°Ã§imize sinmiyor

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, SÃ¶zcÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na 'FETÃ–'ye yardÄ±m' iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan davanÄ±n ardÄ±ndan SÃ¶zcÃ¼ gazetesini ziyaret etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu; Emin ÇölaÅŸan ve Necati DoÄŸru'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Sözcü gazetesinin 5 çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda 'FETÖ'ye yardÄ±m' iddiasÄ±yla açÄ±lan davaya tepki göstererek, ''Sözcü gazetesine karÅŸÄ± yapÄ±lan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Bu, FETÖ'cüleri güçlendiren bir harekettir. Bunu da kimse unutmasÄ±n" dedi.

CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve beraberindeki heyet, Sözcü gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti. Sözcü gazetesinin yazarlarÄ± Emin ÇölaÅŸan ve Necati DoÄŸru ile gazetenin Genel YayÄ±n Yönetmeni Metin YÄ±lmaz, Ä°nternet Haber Koordinatörü Yücel ArÄ± ve Ä°nternet Genel YayÄ±n Yönetmeni Mustafa Çetin hakkÄ±nda, 'FETÖ silahlÄ± terör örgütü içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardÄ±m etme' suçlamasÄ±yla 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lmasÄ±na tepki gösteren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Sözcü'nün Türkiye'nin en genç gazetelerinden bir tanesi olduÄŸunu belirtti.

'SÖZCÜ'YE KUMPAS KURULDUÄžUNU BÄ°LÄ°YORUZ'

Sözcü'ye karÅŸÄ± kumpas kurulduÄŸunu söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ''Sözcü; Cumhuriyet'e ve Atatürk devrimlerine baÄŸlÄ±, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletine baÄŸlÄ±, kadÄ±n ve erkek eÅŸitliÄŸine inanan, insan haklarÄ±na inanan ve bütün haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± çÄ±kan ve bu amaçla her gün onlarÄ± satÄ±n alan milyonlarÄ±n sözcüsüdür. Genç olmasÄ±na karÅŸÄ±n bütün haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± direnç gösteren ve geniÅŸ kitlelerin sözcüsü olan Sözcü gazetesine karÅŸÄ± bir kumpasÄ±n kurulduÄŸunu biliyoruz. HaksÄ±z suçlamalarÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Beni de derinden üzen yargÄ±nÄ±n içerisinde bulunduÄŸu durum. Adalet daÄŸÄ±tmasÄ± gereken bir kurum eÄŸer adaletsizlik daÄŸÄ±tÄ±yorsa ve adalete olan güveni temelden sarsÄ±yorsa hepimizin oturup düÅŸünmesi lazÄ±m" diye konuÅŸtu.

'SÖZCÜ DARBEYE KARÅžI ÇIKTI VE CUMHURÄ°YET'Ä° SAVUNDU'

"Sözcü gazetesi size ne yaptÄ±?'' diye soran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ''Gazete, darbeye karÅŸÄ± çÄ±ktÄ± ve Cumhuriyet'i savundu. KadÄ±n, erkek eÅŸitliÄŸini savundu. Herhangi bir vatandaÅŸ maÄŸdur olduÄŸu zaman onun sesi oldu. Sözcü gazetesi, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sözcüsü oldu. DolayÄ±sÄ±yla bir gazeteyi akÄ±lalmaz iddialarla suçlamak gerçekten de Türkiye'nin içerisinde bulunduÄŸu durumun ne kadar vahim olduÄŸunu bize gösteriyor. Ä°çimize sinmiyor. Benim ziyaretim yeni deÄŸil. Sözcü'yü her sabah ülkesini seven her vatandaÅŸÄ±n okuduÄŸu gibi ben de büyük bir dikkatle alÄ±rÄ±m ve okurum. KöÅŸe yazarlarÄ±nÄ±n tamamÄ± gerçekten de ciddi bir mücadele veriyorlar. Bizim çocuklarÄ±mÄ±z Türkiye'de daha iyi yaÅŸasÄ±nlar diye mücadele veriyorlar. OnlarÄ±n kiÅŸisel hiçbir beklentileri yok. Ama onlar demokratik bir ülkede çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n iyi bir yaÅŸam sürdürmesini istiyorlar'' dedi.

'FETÖ'CÜLERÄ° GÜÇLENDÄ°REN BÄ°R HAREKET'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Sözcü gazetesine karÅŸÄ± yapÄ±lan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Bu FETÖ'cüleri güçlendiren bir harekettir. Bunu da kimse unutmasÄ±n. Saray ve çevresine de hatÄ±rlatmak isterim ki bu yaptÄ±klarÄ±nÄ±z, yargÄ±nÄ±n Sözcü'ye yönelik olarak yaptÄ±ÄŸÄ± kumpas hiçbir zaman Sözcü gazetesi yazarlarÄ±nÄ±n geri adÄ±m atmasÄ± gibi bir süreci baÅŸlatmayacaktÄ±r'' ifadelerini kullandÄ±. (Ankara/DHA)

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