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FotoÄŸraf: Evrensel
Ä°zmir Barosu insan haklarÄ± iÃ§in sokaÄŸa indi
14 AralÄ±k 2018 13:39
Ä°nsan haklarÄ± bildirisi daÄŸÄ±tan Ä°zmir Barosu Ã¼yesi avukatlar 'Merkez ve komisyonlarÄ±mÄ±zla halkÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z' dedi.
Ä°zmir Barosunun, insan haklarÄ± etkinlikleri devam ediyor.
Baro üyesi avukatlar cübbeleri ile KÄ±brÄ±s Åžehitleri Caddesi ve KarÅŸÄ±yaka ÇarÅŸÄ±’da Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi’ni daÄŸÄ±ttÄ±.
'HAKLAR Ä°ÇÄ°N MÜCADELEYE HAZIRIZ'
Bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na vatandaÅŸlar ilgi gösterirken Ä°zmir Barosu BaÅŸkanÄ± Özkan Yücel, yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°zmirli hemÅŸerilerimize “HaklarÄ±nÄ±z var. Ä°zmir Barosu olarak Merkez ve KomisyonlarÄ±mÄ±zla yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, haklarÄ±nÄ±z için mücadeleye hazÄ±rÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)
10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼: Ä°nsan haklarÄ± ayaklar altÄ±nda
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