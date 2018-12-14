Ä°zmir Barosu insan haklarÄ± iÃ§in sokaÄŸa indi

Ä°nsan haklarÄ± bildirisi daÄŸÄ±tan Ä°zmir Barosu Ã¼yesi avukatlar 'Merkez ve komisyonlarÄ±mÄ±zla halkÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z' dedi.

Ä°zmir Barosunun, insan haklarÄ± etkinlikleri devam ediyor.

Baro üyesi avukatlar cübbeleri ile KÄ±brÄ±s Åžehitleri Caddesi ve KarÅŸÄ±yaka ÇarÅŸÄ±’da Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi’ni daÄŸÄ±ttÄ±.

'HAKLAR Ä°ÇÄ°N MÜCADELEYE HAZIRIZ'

Bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na vatandaÅŸlar ilgi gösterirken Ä°zmir Barosu BaÅŸkanÄ± Özkan Yücel, yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°zmirli hemÅŸerilerimize “HaklarÄ±nÄ±z var. Ä°zmir Barosu olarak Merkez ve KomisyonlarÄ±mÄ±zla yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, haklarÄ±nÄ±z için mücadeleye hazÄ±rÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼: Ä°nsan haklarÄ± ayaklar altÄ±nda

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