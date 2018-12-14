Flormar iÅŸÃ§ileri iÃ§in TBMM'de aÃ§Ä±klama: Flormar'a sendikayÄ± sokacaklar

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan HÃ¼rriyet, Flormar iÅŸÃ§ilerinin direniÅŸini Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±: KadÄ±nlar isterse her ÅŸeyi yapar.

DireniÅŸlerinin 213. günündeki Flormar iÅŸçilerine dair Mecliste basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “KadÄ±nlar isterse her ÅŸeyi yapar. Onlar da istediklerini yapÄ±p Flormar’a sendikayÄ± sokacaklar, iÅŸlerini de geri alacaklar” dedi.

213 gündür fabrika önünde direniÅŸte olan Flormar iÅŸçilerini Meclise taÅŸÄ±yan TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet burada bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi.

‘DEVLET Ä°ÅžTEN ÇIKARILAN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° SEYREDÄ°YOR’

Hürriyet, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Flormar fabrika yönetiminin iÅŸçileri teröristlikle suçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Flormar iÅŸçilerinin tek ‘suçu’ sendikaya üye olmaktÄ±. Yasal haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±na üye oldular, sendika iÅŸyerinde toplu sözleÅŸme imzalama yetkisini aldÄ±. Ama sendikanÄ±n yetki aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen patron iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±. Flormar iÅŸyerinde insanlÄ±k suçu iÅŸleniyor. Ä°ÅŸçiler orada onuru, geleceÄŸi, emeÄŸi için mücadele ediyor. Devlet bir yandan sendikalÄ± olmayÄ± yasal kÄ±lÄ±yor, bir yandan sendika nedeniyle iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçileri seyrediyor. Ä°ÅŸçiler bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± elbette görüyorlar ve buna öfkeleniyorlar” dedi.

‘Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K MAAÅžI BÄ°LE ALAMIYORLAR’

Flormar fabrikasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± da anlatan Hürriyet, “YÄ±llarca asgari ücretle günde en az on saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸlar. Ne saat ücretlerine zam, ne fazla mesai, ne de gece vardiyasÄ± farkÄ±. Ä°ÅŸe makine operatörü olarak girseler bile kazan temizlemek dahil her iÅŸi yapmaya zorlanmÄ±ÅŸ, iÅŸ kazasÄ± geçirdiklerinde hastaneye bile götürülmemiÅŸler. Zam istemek için utana sÄ±kÄ±la müdürün karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±klarÄ±nda müdür gülerek “50 liranÄ±n hesabÄ±nÄ± mÄ± yapÄ±yorsunuz?” diye dalga geçmiÅŸ. Bütün bunlar canlarÄ±na tak eden kadÄ±nlar örgütlenme sürecinin sonunda yasal çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayarak sendikal yetki hakkÄ±nÄ± elde etti. Ä°ÅŸveren sendikalÄ± iÅŸçilerin iÅŸine, tazminat ödemeden, iÅŸsizlik maaÅŸÄ± almalarÄ±nÄ±n bile yolunu tÄ±kayarak son verdi” dedi.

‘DÄ°RENÄ°ÅžÄ°N SICAKLIÄžIYLA ISINIYORLAR’

Flormar yönetiminin keyfi iÅŸ çÄ±karmalarÄ± OHAL döneminde yaptÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çeken Hürriyet, “OHAL'in sermaye tarafÄ±ndan da nasÄ±l sopa olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha Flormar’da gördük. OHAL bitti ancak baskÄ±sÄ± bitmedi. Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimiz orada çevik kuvvet otobüsü eÅŸliÄŸinde direniÅŸlerini sürdürüyorlar. Ä°lk olarak iÅŸçilerin fabrika önünde ses aracÄ±ndan anons ve müzik yayÄ±nÄ± yapÄ±lmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu da yetmedi iÅŸçilerin soba yakmasÄ± ve çadÄ±r kurmasÄ± geçtiÄŸimiz haftalarda kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan yasaklandÄ±. Flormar’da soba yakma yasaÄŸÄ± direniÅŸ ateÅŸini daha da harladÄ±. Flormar direniÅŸçileri kara kÄ±ÅŸÄ±n ayazÄ±nda; insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalara, baskÄ±lara karÅŸÄ± direniÅŸin ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla Ä±sÄ±nÄ±yorlar” dedi.

‘FLORMAR DEÄžÄ°L DÄ°RENÄ°Åž GÜZELLEÅžTÄ°RÄ°R’

Flormar direniÅŸinin Türkiye’ye büyük bir umut verdiÄŸinin de altÄ±nÄ± çizen Hürriyet, “OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± ve iÅŸverenin tüm baskÄ± ve zorbalÄ±klarÄ±na raÄŸmen yÄ±lmadan devam ettirdikleri direniÅŸ hepimize, tüm Türkiye’ye büyük bir umut veriyor. Flormar’da hukuk mücadelesi var, insanlÄ±k mücadelesi var, demokrasi mücadelesi var, sÄ±nÄ±f mücadelesi var. Flormar’Ä±n reklamÄ± bilmem bilir misiniz, ‘KadÄ±nlar isterse her ÅŸeyi yapar’ diye. Onlar da istediklerini yapÄ±p Flormar’a sendikayÄ± sokacaklar, iÅŸlerini de geri alacaklar! Flomar iÅŸçilerinin de dediÄŸi ve dillere pelesenk ettikleri gibi Flormar deÄŸil direniÅŸ güzelleÅŸtirir” açÄ±klamasÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 13:00

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