SigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Ã‡alÄ±k Holding iÃ§in icra takibi baÅŸlatÄ±ldÄ±

TÃ¼rkmenistanâ€™daki tekstil fabrikalarÄ±nda sigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Ã‡alÄ±k Holding hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Türkmenistan’daki tekstil fabrikalarÄ±nda sigortasÄ±z iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran ÇalÄ±k Holding hakkÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n açtÄ±klarÄ± dava sonuçlandÄ±. Ä°ÅŸçileri haklÄ± bulan mahkeme, ÇalÄ±k Holding hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlattÄ±.

T24’ten Ä°smail Ahmet Yeniçeri’nin haberine göre; sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸçilerin açtÄ±ÄŸÄ± hizmet tespit davalarÄ± ve alacak davalarÄ±nÄ± kaybeden Ahmet ÇalÄ±k'Ä±n Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ÇalÄ±k Holding, yaklaÅŸÄ±k 180 iÅŸçinin alacaklarÄ±nÄ± ödemediÄŸi için zor durumda.

ÇalÄ±k Holding'e karÅŸÄ± sigortasÄ±z iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rmaya yönelik ilk hizmet tespit davasÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda YargÄ±tay tarafÄ±ndan onaylanarak kesinleÅŸmiÅŸti. KesinleÅŸen kararla birlikte 2016 yÄ±lÄ±nda ÇalÄ±k Holding vekilleri tarafÄ±ndan iÅŸçilere sulh teklifi yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve neticede 24 davayÄ± kapsayan toplam 33 iÅŸçinin hak ve alacaklarÄ±nÄ±n tümü, bizzat iÅŸveren Ahmet ÇalÄ±k tarafÄ±ndan imzalanan Sulh SözleÅŸmesi ile birlikte ödenmiÅŸti.

Emsal teÅŸkil eden bu dava ve Sulh SözleÅŸmesi'nin ardÄ±ndan Türkmenistan'da sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan diÄŸer iÅŸçiler de hak ve alacaklarÄ± için harekete geçince, ÇalÄ±k Holding bu iÅŸçiler için de sulh yoluna gidileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Sulh yolunda çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlasa da ÇalÄ±k Holding, diÄŸer iÅŸçiler için ödeme yapmadÄ±.

Bunun ardÄ±ndan ÇalÄ±k Holding'e yaklaÅŸÄ±k 300 dava açÄ±ldÄ±. 2 yÄ±l süren söz konusu davalar, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n lehine sonuçlanmaya baÅŸlayÄ±nca ÇalÄ±k Holding ihtiyati hacizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. (HABER MERKEZÄ°)

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