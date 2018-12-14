Sarah Jessica Parker, Selahattin DemirtaÅŸ kitabÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Sarah Jessica Parker, Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n Seher kitabÄ±yla gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Vogue, 'KÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ olmak son moda Ã§antaya sahip olmaktan daha iyi' yorumu yaptÄ±.

ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, New York'ta elinde Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n 'Seher' kitabÄ±yla görüntülendi. Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue, bu fotoÄŸrafÄ± "Parker'Ä±n son aksesuarÄ± onun tam bir New York'lu olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla okuyucularÄ±na duyurdu.

Vogue'un haberinde "Sex and the City'deki Carrie Bradshaw karakteriyle özdeÅŸleÅŸen Sarah Jessica Parker'Ä±n son fotoÄŸrafÄ±, kültürlü olmanÄ±n son moda çantalara sahip olmaktan daha iyi olabileceÄŸini kanÄ±tlÄ±yor" denildi.

Haberde Parker'Ä±n elinde en sevdiÄŸi kitabÄ±yla New York sokaklarÄ±na çÄ±kmasÄ±nÄ±n onun gerçek bir New York'lu olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± belirtilirken ("Çünkü metro yolculuÄŸu iyi bir kitap ya da podcast programÄ± gerektirir" vurgusu yapÄ±lÄ±yor) kitabÄ±n da Türkiye'de cezaevinde bulunan Kürt lider Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n öykülerinden oluÅŸtuÄŸuna dikkat çekildi.

PARKER, YAYINCI ÅžÄ°RKETÄ°N ORTAKLARINDAN

Dipnot YayÄ±nlarÄ±ndan çÄ±kan 'Seher', Ä°ngilizceye 'Dawn: Stories' adÄ±yla çevrildi. KitabÄ±n ABD'de Nisan 2019'da yayÄ±mlanacaÄŸÄ± belirtilirken Parker'Ä±n kitaba erkenden ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Sarah Jessica Parker, kitabÄ±n yayÄ±n haklarÄ±nÄ± elinde bulunduran Crown Publishing Group'a baÄŸlÄ± Hogarth'la 2016'dan bu yana iÅŸ birliÄŸi içerisinde. Bu bakÄ±mdan Parker'Ä±n kitaba erkenden ulaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 13:23

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