ArnavutkÃ¶y'de fabrika yangÄ±nÄ±

ArnavutkÃ¶y, bir sÃ¼nger fabrikasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±na Ã§ok sayÄ±da itfaiye mÃ¼dahale ediyor.

Arnavutköy'de sünger fabrikasÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±na çok sayÄ±da itfaiye müdahale ediyor.

Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sürede fabrikayÄ± kaplarken, olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. YangÄ±na müdahale sürüyor.

Ä°BB'den yapÄ±lan açÄ±klamada, "YaklaÅŸÄ±k 20 bin m2 büyüklüÄŸündeki 3 katlÄ± plastik ve sünger üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangÄ±na, Ä°BB Ä°tfaiyesi (Arnavutköy, Sultangazi, HadÄ±mköy, BaÅŸakÅŸehir, ÅžiÅŸli, Fatih, BakÄ±rköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, BahçeÅŸehir, Çatalca) 40 araç, 122 personelle müdahale etmektedir" denildi. (Ä°stanbul/DHA)

FotoÄŸraf: Hüseyin Polat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 12:09

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