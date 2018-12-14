UEFA Avrupa Ligi logo
UEFA Avrupa Ligi'nde FenerbahÃ§e ve Galatasaray'Ä±n muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takÄ±mlar belli oldu. Kura Ã§ekimi pazartesi gerÃ§ekleÅŸecek. F. BahÃ§e ve G. Saray'Ä±n muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek 32 takÄ±m belirlendi. Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray son 32'ye kalÄ±rken kura çekimi 17 AralÄ±k Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleÅŸtirilecek.
Ä°kinci torbada bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray, kurallar gereÄŸi birbirleriyle eÅŸleÅŸemeyecek. Fenerbahçe, seribaÅŸÄ± takÄ±mlardan Dinamo Zagreb'le aynÄ± gruptan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için eÅŸleÅŸemeyecek.
ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDEN GELEN TAKIMLAR
Galatasaray dÄ±ÅŸÄ±nda UEFA Avrupa Ligi'ne Åžampiyonlar Ligi'nden gelen takÄ±mlar ÅŸöyle: Club Brugge, Inter, Napoli, Benfica, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Valencia.
Avrupa Ligi grup birincileriyle Åžampiyonlar Ligi'nde gelen en iyi dört grup üçüncüsü seribaÅŸÄ± olacak.
1. TORBA TAKIMLARI
Fenerbahçe ve Galatasaray'Ä±n 1. torbada yer alan muhtemel rakipleri ÅŸöyle: Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagreb (Fenerbahçe ile eÅŸleÅŸemiyor), Dinamo Kiev, Eintracht Frankfurt, Genk, Inter, Napoli, Real Betis, Salzburg, Sevilla, Valencia, Villarreal, Zenit.
2. TORBA TAKIMLARI
2.torbada Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte yer alan takÄ±mlar ÅŸöyle: BATE Borisov, Club Brugge, Krasnodar, Lazio, Malmö, Rapid Wien, Rennes, Sporting Lizbon, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Zürich, Celtic, Slavia Prag, Olympiakos.
FÄ°NAL BAKÜ'DE
Son 32 turunda ilk maçlar 14 Åžubat'ta, rövanÅŸ maçlarÄ± ise 21 Åžubat'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde final 29 MayÄ±s 2019'da Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
Åžampiyonlar Ligi'nde 2. tura kalan 16 takÄ±m belirlendi
UEFA yolculuÄŸu: Akhisar ve BeÅŸiktaÅŸ elendi, FenerbahÃ§e devam ediyor