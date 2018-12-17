F.Bahçe'nin rakibi Zenit ve G.Saray'ın rakibi Benfica'yı tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kuraları çekildi. Türkiye'den Galatasaray, Benfica ile; Fenerbahçe, Zenit ile eşleşti.

Her iki takım da elemeye ikinci torbadan girdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 32 kuraları şöyle:

Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb

Club Brugge-Salzburg

Rapid Wien-Inter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Zürih-Napoli

Malmö-Chelsea

Rennes-Real Betis

Shakhtar Donetsk-Frankfurt

Celtic-Valencia

Olympiakos-Dinamo Kiev

Lazio-Sevilla

Fenerbahçe-Zenit

Sporting Lizbon-Villarreal

BATE-Arsenal

Galatasaray-Benfica.

BENFICA: PORTEKİZ TARİHİNİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMI

Portekiz’in üç büyük kulübünden biri olan Benfica, lig tarihinin en fazla şampiyon olan takımı. Benfica, ‘90’lardan sonra Portekiz futbolunun zirvesini Porto’ya kaptırsa da toplamda 36 kez şampiyon oldu.

Portekiz Kupası’nı 26 kez müzesine götüren Benfica, 1961 ve 1962’de Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Geçtiğimiz yıl 81 puanla ikinci olan Benfica, bu sezon ligde 29 puanla dördüncü sırada. Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde E grubunda Bayern Münih, AEK ve Ajax’la mücadele etti ve grubu üçüncü sırada tamamladı. Benfica grupta AEK’i 2 kez yendi ve Ajax’la evinde berabere kalarak 7 puan topladı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi öncesi 3. eleme turunda Fenerbahçe’yi 1-0 ve 1-1’lik sonuçlarla elemişti.

Kadrosunun toplam değeri 241,50 milyon avro olan Benfica’da Eduardo Salvio, Jonas, Haris Seferovic, Rafa Silva, Pizzi, Gedson Fernandes, Franco Cervi, Andre Almeida, Alejandro Grimaldo, Ruben Dias, Jardel Vieira, Ljubomir Fejsa gibi isimler öne çıkıyor.

Benfica'yı Rui Vitoria çalıştırıyor.

Guttmann ‘Bela’sı mı Eusebio aşkı mı?

ZENIT ST. PETERSBURG: RUSYA'NIN EN ZENGİNİ

Zenit St. Petersburg, Rusya’nın ekonomik açıdan en güçlü takımı olarak öne çıkıyor. Devletin doğal gaz şirketi Gazprom’un sponsoru olduğu Zenit, aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de tuttuğu takım. Zenit kulübünün adı Football Leaks belgelerinde de geçiyor. Belgelerde kulübün finansal fair-play kurallarına uymadığı ancak UEFA’nın bunu örtbas ederek kulübe gerekli cezayı vermediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yılı Rus liginde 5. sırada tamamlayan, bu yıl ise 17 maç sonunda topladığı 34 puanla lider durumda olan Zenit, UEFA Avrupa Ligi’nde Copenhagen, Slavia Prag ve Bordeaux’nun bulunduğu gruptan 11 puanla lider olarak çıktı.

Kadro değeri 160 milyon avro olan Zenit’te Artem Dzyuba, Sebastian Driussi, Claudio Marchisio, Oleg Shatov, Hernani, Leandro Paredes, Robert Mak, Aleksandr Erokhin, Branislav Ivanovic gibi isimler bulunuyor.

Zenit’i Sergey Semak çalıştırıyor.

Football Leaks nedir? Belgelerde Türkiye'den kimlerin adı geçiyor?

FİNAL BAKÜ'DE

Son 32 turunda ilk maçlar 14 Şubat'ta, rövanş maçları ise 21 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELEN TAKIMLAR

Galatasaray dışında UEFA Avrupa Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar şöyle: Club Brugge, Inter, Napoli, Benfica, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Valencia.

1. TORBA TAKIMLARI

Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev, Eintracht Frankfurt, Genk, Inter, Napoli, Real Betis, Salzburg, Sevilla, Valencia, Villarreal, Zenit.

2. TORBA TAKIMLARI

Fenerbahçe, Galatasaray, BATE Borisov, Club Brugge, Krasnodar, Lazio, Malmö, Rapid Wien, Rennes, Sporting Lizbon, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Zürich, Celtic, Slavia Prag, Olympiakos. (SPOR SERVİSİ)

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura kalan 16 takım belirlendi