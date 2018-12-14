Åžengal ve Karacak'a dÃ¶nÃ¼k hava bombardÄ±manÄ± sona erdi

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki hava operasyonunun sona erdiÄŸini duyurdu.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki bölgelere dönük hava harekatÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre harekatÄ± TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip ettiÄŸi belirtilen Akar, "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± aynÄ± ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazÄ±r olacaÄŸÄ±z" dedi.

AçÄ±klamada "BaskÄ±n tarzÄ±nda gerçekleÅŸtirilen harekat kapsamÄ±nda 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak DaÄŸÄ± bölgesi ilk kez vuruldu" denildi.

Operasyonda 20'den fazla savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra insansÄ±z hava araçlarÄ± ile tanker uçaklarÄ±n da görev aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Mezopotamya Haber AjansÄ±, dün saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda Mahmur KampÄ± ve Åžengal'in bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bombardÄ±man sonucu Mahmur'da 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, kampta büyük çaplÄ± hasar meydana geldiÄŸini duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)

TSK: Taciz atÄ±ÅŸÄ± sonucu 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 10:56

www.evrensel.net