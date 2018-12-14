YSK'nin 31 Mart yerel seÃ§im takvimi Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak mahalli idareler iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yer aldÄ±.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimlerin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± 1 Ocak olarak belirlediÄŸi seçim takvimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Seçim takvimine göre YSK, seçime katÄ±labilecek siyasi partileri 2 Ocak'ta ilan edecek.

Siyasi partilerin birleÅŸik oy pusulasÄ±ndaki yeri ise 27 Ocak'ta çekilecek kurayla belirlenecek.

MuhtarlÄ±k bölgesi askÄ± listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'de çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± askÄ±dan 17 Ocak PerÅŸembe günü saat 17.00'de indirilecek.

Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarÄ±nÄ± YSK'ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 PerÅŸembe günü sona erecek.

Takvime göre, ön seçim-aday yoklamasÄ± yoklamasÄ± 10 Åžubat Pazar günü yapÄ±lÄ±rken, baÄŸÄ±msÄ±z adaylar dahil kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarÄ±nca, büyükÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için de il seçim kurullarÄ±nca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

SEÇÄ°M TAKVÄ°MÄ°

YSK'nÄ±n mahalli idareler seçimlerine kadar geçecek sürede yapÄ±lacak iÅŸ ve iÅŸlemler için belirlendiÄŸi seçim takviminin bazÄ± önemli tarihler ÅŸöyle:

1 Ocak 2019 SalÄ± - Seçimin baÅŸlangÄ±ç tarihi.

2 Ocak 2019 ÇarÅŸamba - Seçime katÄ±labilecek siyasi partiler YSK tarafÄ±ndan ilan edilecek.

3 Ocak 2019 PerÅŸembe - Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarÄ±nÄ± YSK'ye bildirmeleri istenecek.

4 Ocak 2019 Cuma - Saat 08.00 itibarÄ±yla muhtarlÄ±k bölgesi askÄ± listeleri askÄ±ya çÄ±karÄ±lacak ve www.ysk.gov.tr adresinden bina esasÄ±na göre düzenlenen seçmen kayÄ±tlarÄ± sorgulanabilecek.

10 Ocak 2019 PerÅŸembe - Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarÄ±nÄ± YSK'ye bildirmelerinin son günü.

11 Ocak 2019 Cuma - Siyasi partilerden hangilerinin hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarÄ±nÄ±n ve siyasi parti üye listelerinin ilgili ilçe seçim kurullarÄ±na gönderilmesinin YSK tarafÄ±ndan YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bildirilmesi.

12 Ocak 2019 Cumartesi - Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarÄ± seçim çevrelerine iliÅŸkin ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca ilgili ilçe seçim kurullarÄ±na gönderilmesi.

13 Ocak 2019 Pazar - Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayÄ±t defterleri ön seçim ilçe seçim kurullarÄ±nca istenilmeye baÅŸlanacak.

15 Ocak 2019 SalÄ± - Ön seçim ilçe seçim kurulu oluÅŸturulmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± bitirilecek ve kurullarda görev alanlara tebligat yapÄ±lacak.

Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca ilgili ilçe seçim kurullarÄ±na gönderilmesinin son günü.

Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayÄ±t defterlerini ön seçim ilçe seçim kurullarÄ±na vermelerinin son günü.

17 Ocak 2019 PerÅŸembe - 5 Ocak'ta askÄ±ya çÄ±karÄ±lan muhtarlÄ±k bölgesi askÄ± listeleri askÄ±dan indirilecek.

Bina bazÄ±nda seçmen kayÄ±tlarÄ±nÄ±n www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasÄ± sona erecek.

Seyyar sandÄ±klarda oy kullanabilmeleri için hastalÄ±ÄŸÄ± veya engeli sebebiyle yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan seçmenlerin bir yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan seyyar sandÄ±k kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na veya ilçe seçim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilmek üzere muhtarlÄ±ÄŸa baÅŸvurularÄ±nÄ±n son günü.

19 Ocak 2019 Cumartesi - MuhtarlÄ±k bölgesi askÄ± listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere iliÅŸkin askÄ± listelerine yapÄ±lacak itirazlarÄ±n karara baÄŸlanmasÄ±nÄ±n son günü.

23 Ocak 2019 ÇarÅŸamba - Seçmen KütüÄŸü Genel MüdürlüÄŸünce elektronik ortamda hazÄ±rlanan sandÄ±k bölgesi askÄ± listeleri siyasi partilere SÄ°PPORT üzerinden eriÅŸime açÄ±lacak, ayrÄ±ca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda elden teslim edilecek.

27 Ocak 2019 Pazar - Siyasi partilerin birleÅŸik oy pusulasÄ±ndaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafÄ±ndan kura çekilecek.

Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacaklarÄ± seçim çevrelerine iliÅŸkin olarak YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca gönderilen listeler ile ön seçim dÄ±ÅŸÄ±nda bir yöntemle aday yoklamasÄ± yapacaklarÄ± seçim çevrelerine iliÅŸkin olarak ilçe seçim kurullarÄ±na verdikleri listeler askÄ±ya çÄ±karÄ±lacak ve ön seçim-aday yoklamasÄ± seçmen listelerine yönelik itiraz süreci baÅŸlayacak.

28 Ocak 2019 Pazartesi - SandÄ±k bölgesi askÄ± listelerindeki deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin ilçe seçim kurullarÄ±nca verilen kararlara karÅŸÄ± yapÄ±lan itirazlar il seçim kurullarÄ±nca kesin olarak karara baÄŸlanacak.

29 Ocak 2019 SalÄ± - Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen KütüÄŸü Genel Müdürünün yazÄ±lÄ± ÅŸikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararlarÄ±n, YSK tarafÄ±ndan incelenip karara baÄŸlanmasÄ±nÄ± istemelerinin son günü. (Saat 17.00'ye kadar)

Bu kapsamda yapÄ±lacak itirazlarÄ±n YSK tarafÄ±ndan karara baÄŸlanmasÄ±nÄ±n son günü. (Saat 23.59'a kadar)

Ön seçim-aday yoklamasÄ± seçmen listelerinin askÄ±dan indirilmesi ve bu listelere karÅŸÄ± yapÄ±lacak itirazlarÄ±n son günü.

31 Ocak 2019 PerÅŸembe - Seçmen kütükleri kesinleÅŸtirilecek ve seçmenlerin oy vereceÄŸi yer ve sandÄ±klar belirlenecek.

Ön seçim-aday yoklamasÄ± seçmen listelerine karÅŸÄ± yapÄ±lan itirazlarÄ±n ön seçim ilçe seçim kurullarÄ±nca kesin olarak karara baÄŸlanmasÄ±nÄ±n son günü.

Ä°tirazlarÄ±n deÄŸerlendirilmesinin ardÄ±ndan ön seçim-aday yoklamasÄ± seçmen listeleri kesinleÅŸecek.

Siyasi partilerin aday adayÄ± listelerini büyükÅŸehir belediye baÅŸkan seçimi ile ilgili olanlarÄ±nÄ± il seçim kurullarÄ±na, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarÄ±nÄ± ise ön seçim ilçe seçim kurullarÄ±na alÄ±ndÄ± belgesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda vermelerinin son günü.

ÅžUBAT AYI TAKVÄ°MÄ°

1 Åžubat 2019 Cuma - 31 AralÄ±k 2018 tarihi itibarÄ±yla belirlenen nüfus sayÄ±sÄ±na göre il seçim kurullarÄ±nca (2018 mali yÄ±lÄ± sonuna kadar yeni kurulmuÅŸ ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asÄ±l ve yedek üye sayÄ±larÄ± seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayÄ±larÄ± il seçim kurullarÄ±nca ilgili ilçe seçim kurullarÄ±na bildirecek. Ä°l seçim kurullarÄ±nca bildirilen belediye ve il genel meclisi asÄ±l ve yedek üye sayÄ±larÄ± ilçe seçim kurullarÄ±nca ilan edilecek.

3 Åžubat 2019 Pazar - Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasÄ±na katÄ±lacaklarÄ±, büyükÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarÄ±nca, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarÄ±nca ilan edilecek.

7 Åžubat 2019 PerÅŸembe - Ön seçim ya da aday yoklamasÄ± yapacak siyasi partilerin aday adaylarÄ± listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarÄ±nÄ± çoÄŸaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±na teslim etmelerinin son günü.

10 Åžubat 2019 Pazar - Ön seçim-aday yoklamasÄ± yapÄ±lacak.

Ön seçim sandÄ±k kurullarÄ± sayÄ±m-döküm iÅŸlemlerini tamamlayarak düzenleyecekleri tutanaklarÄ± ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarÄ±na iletecek ve ön seçim ilçe seçim kurullarÄ± da ilçe birleÅŸtirme tutanaklarÄ± düzenleyecek.

11 Åžubat 2019 Pazartesi- Ön seçim sonuçlarÄ± ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilecek.

16 Åžubat 2019 Cumartesi - YSK, il seçim kurulu kararlarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan itirazlarÄ± karara baÄŸlayacak ve bu kararlarÄ± il seçim kurullarÄ±na bildirecek.

18 Åžubat 2019 Pazartesi - Ä°l seçim kurullarÄ±nca, ön seçimle belirlenen büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ±na iliÅŸkin listenin tasdikli bir örneÄŸi ilgili siyasi parti il baÅŸkanlÄ±klarÄ±na, ilçe seçim kurullarÄ±nca ön seçim sonucu belirlenen belediye baÅŸkanÄ±, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarÄ±na iliÅŸkin listenin tasdikli bir örneÄŸi de ilgili siyasi parti ilçe baÅŸkanlÄ±klarÄ±na alÄ±ndÄ± belgesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teslim edilecek.

19 Åžubat 2019 SalÄ± - Siyasi parti ilçe baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye meclisi üyeliÄŸi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrÄ± ayrÄ± düzenleyerek, ilçe seçim kurullarÄ±na, alÄ±ndÄ± belgesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kaÄŸÄ±t olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

BüyükÅŸehirlerde siyasi parti il baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n, büyükÅŸehir belediye baÅŸkan aday listelerini il seçim kurullarÄ±na alÄ±ndÄ± belgesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kaÄŸÄ±t olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

BaÄŸÄ±msÄ±z olarak adaylÄ±klarÄ±nÄ± koyacak kiÅŸilerin adaylÄ±k için saat 17.00'ye kadar baÅŸvurularÄ±nÄ±n son günü.

Siyasi partilerin verdikleri aday listeleri seçim kurullarÄ±nca hemen incelenmeye baÅŸlanacak ve saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiÅŸ olan siyasi partilerin ilçe baÅŸkanlÄ±klarÄ±na, ilçe seçim kurulu tarafÄ±ndan bu eksikliÄŸin tamamlanmasÄ± istenilecek.

21 Åžubat 2019 PerÅŸembe - Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarÄ±nÄ±n son günü.

22 Åžubat 2019 Cuma - Saat 08.00'de geçici aday listeleri (baÄŸÄ±msÄ±z adaylar dahil) ilçe seçim kurullarÄ±, büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ± ise il seçim kurullarÄ± tarafÄ±ndan mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi baÅŸlayacak.

Ä°l ve ilçe seçim kurullarÄ±, geçici adaylarÄ±n kanunda yazÄ±lÄ± adaylÄ±k ÅŸartlarÄ±nda noksanlÄ±k veya aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrudan incelemeye alacak.

23 Åžubat 2019 Cumartesi - Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karÅŸÄ± ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için ilgili il seçim kuruluna yapÄ±lacak itirazlarÄ±n son günü.

25 Åžubat 2019 Pazartesi - Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karÅŸÄ± ilgili seçim kurullarÄ±na yapÄ±lan itirazlar karara baÄŸlanacak.

HaklarÄ±nda kanunda yazÄ±lÄ± adaylÄ±k koÅŸullarÄ±nda noksanlÄ±k veya aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunduÄŸu seçim kurullarÄ±nca bildirilen adaylarÄ±n veya mensubu olduklarÄ± siyasi partilerin itirazlarÄ±nÄ±n son günü.

27 Åžubat 2019 ÇarÅŸamba - Ä°lgililerin ilçe seçim kurulu kararlarÄ±na karÅŸÄ± il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylarÄ±na iliÅŸkin kararlarÄ±na karÅŸÄ± YSK'ye itirazlarÄ±nÄ±n son günü.

Adaylar hakkÄ±nda adaylÄ±k koÅŸullarÄ±nda noksanlÄ±k veya aykÄ±rÄ±lÄ±klar nedeniyle yapÄ±lacak itirazlarÄ±n il seçim kurulunca, büyükÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylarÄ±na iliÅŸkin olarak da YSK tarafÄ±ndan kesin karara baÄŸlanmasÄ±nÄ±n son günü.

SandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n teÅŸkiline karÅŸÄ± ilçe seçim kuruluna yapÄ±lacak ÅŸikayetlerin son günü.

Ä°lçe seçim kurullarÄ±nca seyyar sandÄ±k oluÅŸturma ve hastalÄ±ÄŸÄ± veya engeli sebebiyle yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan seçmenlerin seyyar sandÄ±klara iÅŸlenmesi çalÄ±ÅŸmalarÄ± bitirilecek.

28 Åžubat 2019 PerÅŸembe - Seçmen bilgi kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n dökümüne ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlanacak.

SandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n teÅŸkiline karÅŸÄ± yapÄ±lan ÅŸikayetler ilçe seçim kurulunca karara baÄŸlanacak.

MART AYI TAKVÄ°MÄ°

1 Mart 2019 Cuma - YSK'nin il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ itirazlarÄ± kesin olarak karara baÄŸlamasÄ±nÄ±n son günü.

SandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n teÅŸkili hakkÄ±nda ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karÅŸÄ± il seçim kuruluna yapÄ±lacak itirazÄ±n son günü.

Seçim kurullarÄ±nca yapÄ±lan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarÄ±nca siyasi partilere bildirilecek.

2 Mart 2019 Cumartesi - Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarÄ±na bildirilmesinin son günü.

SandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n teÅŸkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan itirazÄ±n il seçim kurulunca kesin olarak karara baÄŸlanmasÄ±nÄ±n son günü.

3 Mart 2019 Pazar - Kesin aday listeleri (baÄŸÄ±msÄ±z adaylar dahil) ilçe seçim kurullarÄ±nca, büyükÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için il seçim kurullarÄ±nca ilan edilecek.

Ä°l seçim kurullarÄ±nca birleÅŸik oy pusulalarÄ±nÄ±n basÄ±mÄ±na ve basÄ±mÄ± tamamlandÄ±kça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlanacak.

9 Mart 2019 Cumartesi - Ä°lçe seçim kurullarÄ±nca miting alanlarÄ± belirlenerek siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylara duyurulacak.

10 Mart 2019 Pazar - Geçici ilçe seçim kurullarÄ±nÄ±n oluÅŸumu tamamlanacak.

11 Mart 2019 Pazartesi - Siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n yararlanmak istediÄŸi miting alanÄ± ile tarih ve saatlerini yazÄ±lÄ± olarak ilçe seçim kurullarÄ±na bildirmelerinin son günü.

12 Mart 2019 SalÄ± - Birden fazla siyasi parti ve baÄŸÄ±msÄ±z adayÄ±n aynÄ± miting alanÄ± için aynÄ± tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmalarÄ± halinde ilçe seçim kurulu baÅŸkanÄ±nca ad çekme iÅŸlemi yapÄ±lacak.

Siyasi partilerin ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n yararlanacaklarÄ± miting alanlarÄ± ile tarih ve saatleri belirlenerek ilan edilecek.

21 Mart 2019 PerÅŸembe - Seçim propagandasÄ± ve yasaklarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±.

23 Mart 2019 Cumartesi - SandÄ±k alanlarÄ±nda görevli bina sorumlularÄ±, kolluk güçleri ve sandÄ±k kurulu üyelerini görev yerine ulaÅŸtÄ±rmak için görevlendirilmiÅŸ kiÅŸiler SEÇSÄ°S'e iÅŸlenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalar tamamlanacak.

Seçmen kütüklerinin kesinleÅŸtirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgiler Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±narak sandÄ±k seçmen listelerinde ÅŸerh düÅŸülmesi için gerekli iÅŸlemler yapÄ±lacak.

24 Mart 2019 Pazar - Seçmen bilgi kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n seçmenlere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± tamamlanacak.

25 Mart 2019 Pazartesi - Ä°lçe seçim kurullarÄ±nca sandÄ±k kurullarÄ± baÅŸkanlarÄ±na teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±na baÅŸlanÄ±lacak.

28 Mart 2019 PerÅŸembe - Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere iliÅŸkin askÄ± listeleri kesinleÅŸtirilerek çoÄŸaltÄ±lacak.

29 Mart 2019 Cuma - Ä°l ve ilçe merkezi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarÄ±nca malzeme torbalarÄ± sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na teslim edilecek.

30 Mart 2019 Cumartesi - Seçim propagandasÄ±nÄ±n sonu.

31 Mart 2019 Pazar - Oy verme günü.

Ä°l ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde ilçe seçim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±nca saat 05.00'te malzeme torbalarÄ± bina sorumlularÄ±na teslim edilecek. Bina sorumlularÄ± da teslim aldÄ±ÄŸÄ± malzeme torbalarÄ±nÄ± ilçe seçim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±nca temin edilen araçlarla sandÄ±k alanlarÄ±na getirerek görev yerlerindeki sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na tutanak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± teslim edecek.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ilçe seçim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±nca malzeme torbalarÄ± sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na sandÄ±k bölgesinde teslim edilecek.

Seçim yasaklarÄ± saat 24.00'te sona erecek.

BÄ°R SANDIKTA 350 SEÇMEN OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafÄ±ndan 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak Mahalli Ä°dareler Genel Seçimleri'nde, bir sandÄ±k bölgesinde oy kullanacak seçmen sayÄ±sÄ± belirlendi.

YSK'nin konuya iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Karara göre YSK, seçimde kullanÄ±lacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarÄ±nÄ±n hesaplanarak ilçe seçim kurullarÄ±na gönderilmesi iÅŸlemleri için "bir sandÄ±k bölgesinin kaç seçmeni kapsayacaÄŸÄ±nÄ±" tespit etti.

Seçmenlerin sandÄ±k bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanacaklarÄ±, yurt genelinde sandÄ±k alanlarÄ±nÄ±n yetersiz olmasÄ± ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandÄ±k bölgesindeki seçmen sayÄ±sÄ±nÄ± 350 olarak belirledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 10:42

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