FenerbahÃ§e'de 2. Ersun Yanal dÃ¶nemi baÅŸlÄ±yor

FenerbahÃ§e, Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal'la anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Yanal'la 1.5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalanacak.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'la 1.5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Sezona Phillip Cocu ile baÅŸlayan sarÄ±-lacivertliler, 10. haftada Ankaragücü'ne karÅŸÄ± alÄ±nan 3-1'lik yenilgi sonrasÄ± HollandalÄ± teknik direktörün görevine son vermiÅŸti.

Cocu sonrasÄ± Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, Ersun Yanal'la anlaÅŸmaya varÄ±lmsÄ± üzerine dün Cocu'nun sözleÅŸmesini resmi olarak feshetmiÅŸti.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son ÅŸampiyonluÄŸunu 2013/14 sezonunda Ersun Yanal'la elde etmiÅŸti.

ERSUN YANAL'IN TEKNÄ°K DÄ°REKTÖRLÜK KARÄ°YERÄ°

1990'larÄ±n sonu ve 2000'lerin baÅŸÄ±nda Denizlispor, Ankaragücü ve GençlerbirliÄŸi'deki performansÄ±yla dikkatleri üzerine çeken Yanal, 2004'te milli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilmiÅŸti. Milli takÄ±mla serüveni 9 maç süren Yanal daha sonra Vestel Manisaspor, Trabzonspor ve EskiÅŸehirspor'u çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

2013/14 sezonunda Fenerbahçe ile anlaÅŸan Yanal, 74 puanla en yakÄ±n rakibinin 9 puan üzerinde ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. Yanal, 2014/15 sezonunun baÅŸÄ±nda Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmazlÄ±k üzerine kulüpten gönderildi.

Yanal son olarak Trabzonspor'u çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

FenerbahÃ§e'de Cocu ile yollar ayrÄ±ldÄ±

â€˜ÃœÃ§ BÃ¼yÃ¼klerâ€™in kÃ¼me dÃ¼ÅŸme korkusu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sezonlar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 10:25

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