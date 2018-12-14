YÃ¼ksek doÄŸal gaz faturalarÄ±, yÃ¼n Ã§amaÅŸÄ±rÄ± esnafÄ±na da 'ilham' oldu

Bursa'da yÃ¼n Ã§amaÅŸÄ±r satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± artÄ±rmak isteyen esnaf, dÃ¼kkan camÄ±na 'DoÄŸal gaz faturalarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ren donlar burada' yazdÄ±.

Bursa'da giyim ve tekstil üzerine iÅŸ yeri bulunan Naci BaÄŸcÄ±, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda müÅŸterilerin yün çamaÅŸÄ±r tercih etmesi ve satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± artÄ±rabilmek için dükkan camÄ±na "DoÄŸal gaz faturalarÄ±nÄ± düÅŸüren donlar burada" yazÄ±lÄ± pankartÄ± astÄ±.

Cumhuriyet Caddesi'nin köklü esnafÄ±ndan Naci BaÄŸcÄ±, soÄŸuk kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda müÅŸterilerin yün çamaÅŸÄ±r tercih etmesi için farklÄ± yola baÅŸvurdu. BaÄŸcÄ±, satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± artÄ±rabilmek için dükkanÄ±nÄ±n camÄ±na "DoÄŸal gaz faturalarÄ±nÄ± düÅŸüren donlar burada" yazÄ±lÄ± pankartÄ± astÄ±. YÄ±llardÄ±r aynÄ± bölgede esnaflÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÄŸcÄ±, pankartÄ± astÄ±ktan sonra yün içliklere olan ilginin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FotoÄŸraf: DHA

Pankarta gösterilen ilgiden de memnun olduÄŸunu belirten Naci BaÄŸcÄ±, "Kendimize böyle bir slogan yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±k. AstÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu pankart dükkanÄ±n önünden geçen müÅŸterilerin dikkatini çekiyor. BazÄ± müÅŸteriler müsaade isteyip fotoÄŸraf çekiniyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu vesileyle vatandaÅŸlar geliyor, ürünlerimizi tanÄ±yor. Bazen iri yapÄ±lÄ± insanlar geliyor. Kendine çamaÅŸÄ±r bulamayÄ±nca üzülüyor. Ben de 2 metrelik vatandaÅŸlar için bile çamaÅŸÄ±r yaptÄ±rdÄ±m. Her kesime hitap ediyoruz. Ürünlerimiz doÄŸal termal. KÄ±ÅŸÄ±n üÅŸümemek için giyiliyor. YazÄ±n da teri alÄ±yor. Vücutta teri Ä±slak tutmuyor. Bu sayede vücut sürekli nefes alÄ±yor. Ürünlerimizi kullananlar gelerek bizlere teÅŸekkür ediyorlar" dedi. (Bursa/DHA)

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