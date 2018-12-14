'FETÃ–' operasyonu: 219 muvazzaf asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

'FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmada, 4'Ã¼ albay 219 muvazzaf asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

'FETÖ'nün TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 219 muvazzaf asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütsel iletiÅŸim amacÄ±yla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat saÄŸlayanlara yönelik çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaÅŸÄ±, 14'ü yüzbaÅŸÄ±, 51'i üsteÄŸmen, 1'i teÄŸmen, 115'i astsubay ve 19'u uzman çavuÅŸ olmak üzere toplam 219 muvazzaf asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.

Åžüpheliler hakkÄ±nda ayrÄ±ca arama ve el koyma kararÄ± da çÄ±karÄ±ldÄ±. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, ÅŸüphelileri yakalama çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 09:31

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