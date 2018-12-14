DÃ¼zce'de yangÄ±n: 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼zce'nin YÄ±ÄŸÄ±lca ilÃ§esine baÄŸlÄ± HoÅŸafoÄŸlu kÃ¶yÃ¼nde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti, baba yaralandÄ±.

Düzce'de YÄ±ÄŸÄ±lca ilçesinde, 2 katlÄ± müstakil evde sobadan çÄ±kan yangÄ±nda 3 çocuk yanarak can verirken, çocuklarÄ±nÄ± kurtaramayÄ±nca pencereden atlayan Muhammet Korkmaz'Ä±n bacaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay, dün gece YÄ±ÄŸÄ±lca'nÄ±n HoÅŸafoÄŸlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait 2 katlÄ± evde, sobadan yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sürede evi sararken, Muhammed Korkmaz evin üst katÄ±nda uyuyan 3 çocuÄŸunu kurtarmaya çalÄ±ÅŸsa da baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Pencereden son anda atlayarak kendisini kurtaran Muhammed Korkmaz'Ä±n bacaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.

Evden çÄ±kamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangÄ±nÄ± söndürmesinin ardÄ±ndan 3 çocuÄŸun cansÄ±z bedenleri evden çÄ±karÄ±ldÄ±. 3 çocuÄŸun cenazeleri otopsi için Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ailenin bir komÅŸusu, "Baba camdan atlayarak kendisini kurtarmÄ±ÅŸ. BacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. 3 çocuk evde yanarak öldü. Anneleri evi terk etmiÅŸti" dedi. (Düzce/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 09:31

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