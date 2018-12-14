Pendik'te 18 yaÅŸÄ±ndaki Ezgi Zeynep Ã‡avdar Ã¶lÃ¼ bulundu

Ä°stanbul Pendik'te bir eve Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri Ezgi Zeynep Ã‡avdar'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit etti. ÅžÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mle ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Pendik'te kuzeni Erdem A.'nÄ±n evine gelen Ezgi Zeynep Çavdar (18) sabaha karÅŸÄ± fenalaÅŸtÄ±. Eve gelen saÄŸlÄ±k ekipleri genç kÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

Olay saat 04.30 sularÄ±nda Pendik KavakpÄ±nar mahallesi YeÅŸiltepe sokakta bulunan evde meydana geldi. Ä°ddiaya göre anne ve babasÄ± evde olmayan Erdem A. aynÄ± zamanda kuzeni olan Ezgi Zeynep Çavdar'Ä± evine davet etti. Genç kÄ±z sabaha karÅŸÄ± fenalaÅŸtÄ±.

Eve çaÄŸÄ±rÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri genç kÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptÄ±. Ölen genç kÄ±zÄ±n cenazesi otopsi yapÄ±lmak üzere Adli TÄ±p Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili Erdem A. ifadesi alÄ±nmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 08:22

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