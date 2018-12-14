ABD Temsilciler Meclisi: Arakan'da yaÅŸananlar soykÄ±rÄ±mdÄ±r

ABD Temsilciler Meclisi, ArakanlÄ±lara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± 'soykÄ±rÄ±m' olarak tanÄ±mlayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, 2017 yÄ±lÄ±nda Myanmar ordusu tarafÄ±ndan ArakanlÄ±lara yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±mlayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapÄ±lan oylamada sadece 1 vekilin "hayÄ±r" oyu kullandÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±ya 394 vekil "evet" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Steven Joseph Chabot tarafÄ±ndan sunulan yasa tasarÄ±sÄ±nda, Myanmar ordusu tarafÄ±ndan ArakanlÄ± sivillere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n kÄ±nanmasÄ± ve 2017 yÄ±lÄ±nda Arakan'da yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±mlanmasÄ± maddeleri yer aldÄ±.

AyrÄ±ca tasarÄ±da, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Çi ve BaÅŸkan Win Myint'e, Reuters haber ajansÄ±nÄ±n Myanmar'da tutuklanan iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo da dahil, tüm gazeteci ve siyasi mahkumlarÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± da yer aldÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 01:24

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