Arjantin'de yoksulluk, son 10 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesinde

Arjantin'de yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde yoksulluk seviyesi, yÃ¼zde 33,6'ya yÃ¼kselerek son 10 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±.

Arjantin Katolik Üniversitesi Sosyal Borçlar Gözlemevi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Güney Amerika ülkesindeki fakirlik seviyesi 2018'in üçüncü çeyreÄŸinde, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine oranla yüzde 5 artarak son 10 yÄ±lÄ±n en yüksek seviyesi olan yüzde 33,6 olarak kaydedildi.

Buna göre, yaklaÅŸÄ±k 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 13 milyondan fazla kiÅŸi yoksulluk ÅŸartlarÄ±nda yaÅŸam sürüyor. AyrÄ±ca, 2,5 milyon kiÅŸinin aÅŸÄ±rÄ± yoksulluk seviyesinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± raporda yer aldÄ±.

Raporda, fakirlik seviyesinden en çok etkilenen kesimin 18-29 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki kiÅŸilerin olduÄŸu kaydedilirken bu yÄ±lÄ±n üçüncü çeyreÄŸinde ülkedeki çocuk ve gençlerin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±n yoksulluk seviyesi altÄ±nda gelire sahip evlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na yer verildi.

Arjantin'de yoksulluk seviyesinin bu kadar yükselmesinin sebebi, 2017’nin üçüncü çeyreÄŸiyle 2018’in aynÄ± dönemi arasÄ±nda ülke ekonomisinin büyüme sürecinden sert bir ekonomik durgunluk dönemine girmiÅŸ olmasÄ± ve bu yÄ±l Arjantin pesosundaki deÄŸer kaybÄ±nÄ±n fiyatlara yansÄ±yÄ±p yüksek enflasyona yol açmasÄ± olarak gösterildi. (Buenos Aires/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 01:10

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