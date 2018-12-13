Ankara'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼nlÃ¼k ara verildi

Ankara ValiliÄŸi, il genelinde yarÄ±n kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenmesi nedeniyle eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime 1 gÃ¼nlÃ¼k ara verildiÄŸini duyurdu.

Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, il genelinde yarÄ±n kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸinden, eÄŸitim-öÄŸretim faaliyetlerine 1 günlük ara verildi.

ValiliÄŸin açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünce yapÄ±lan deÄŸerlendirmelere göre ilimiz genelinde 13 AralÄ±k PerÅŸembe gece yarÄ±sÄ±ndan 14 AralÄ±k Cuma günü öÄŸle saatlerine kadar kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenmektedir.

Kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanÄ±n özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiÄŸi ve yaya ulaÅŸÄ±mÄ±nda yol açacaÄŸÄ± olumsuz etkiler göz önüne alÄ±narak herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± veya maÄŸduriyetle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamasÄ± için tedbir amacÄ±yla tüm resmî ve özel kreÅŸ, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakÄ±mevleri, çocuk kulüpleri, Özel EÄŸitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik AraÅŸtÄ±rma Merkezleri ile Halk EÄŸitim Merkezlerinde eÄŸitim-öÄŸretim faaliyetlerine 14 AralÄ±k 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüÅŸtür.

Kamuda görevli hamile çalÄ±ÅŸanlar ile engelli çalÄ±ÅŸanlar da bu tarihte idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 23:18

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