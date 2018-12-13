UEFA yolculuÄŸu: Akhisar ve BeÅŸiktaÅŸ elendi, FenerbahÃ§e devam ediyor

MalmÃ¶'ye 1-0 maÄŸlup olan BeÅŸiktaÅŸ ve Standard Liege ile berabere kalan Akhisar, UEFA Avrupa liginden elendi. FenerbahÃ§e'nin yolculuÄŸu ise sÃ¼rÃ¼yor.

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda mücadele eden BeÅŸiktaÅŸ, J Grubu'nda mücadele eden Akhisar ve D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, son grup maçlarÄ±nÄ± oynadÄ±. Malmö karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0 maÄŸlup olan BeÅŸiktaÅŸ ve Standard Liege maçÄ±nÄ± golsüz beraberlikle tamamlayan Akhisar, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 maÄŸlup olan Fenerbahçe ise gruptan çÄ±ktÄ±.

BEÅžÄ°KTAÅž'TA QUARESMA KIRMIZI KART GÖRDÜ

FotoÄŸraf: Onur Çoban/AA

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 6. maçÄ±nda evinde Malmö'yü konuk eden BeÅŸiktaÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 51. dakikasÄ±nda Marcus Antosson'un kaydettiÄŸi gole yanÄ±t veremedi. Topla oynama yüzdesi, isabetli pas sayÄ±sÄ± ve toplam ÅŸut sayÄ±sÄ± gibi istatistiklerde önde olan BeÅŸiktaÅŸ, gol yollarÄ±nda yeterince etkili olamadÄ±. Ricardo Quaresma'nÄ±n 65. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördüÄŸü maç, Malmö'nün üstünlüÄŸüyle sona erdi. 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden BeÅŸiktaÅŸ, grubunu 7 puanla 3 sÄ±rada tamamladÄ±.

AKHÄ°SAR VE STANDARD LIEGE GOL BULAMADI

FotoÄŸraf: Evren Atalay/AA

Spor Toto Akhisar Belediye StadÄ±'nda Standard Liege'i konuk eden Akhisar ise, J Grubu'ndaki son maçÄ±nÄ± golsüz beraberlikle tamamladÄ±. Maçta Akhisar'Ä±n 12 ÅŸutundan 2'si kaleyi bulurken, Standard Liege'in 14 ÅŸutundan yalnÄ±zca 1'i isabetli oldu. BaÅŸabaÅŸ geçen maçta gol sesi duyulmazken, Akhisar Grubu'nu 1 puanla sonuncu sÄ±rada tamamladÄ±.

FENERBAHÇE SON MAÇINDA YENÄ°LSE DE GRUPTAN ÇIKTI

FotoÄŸraf: Evren Atalay/AA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçÄ±nda deplasmanda Slovakya'nÄ±n Spartak Trnava takÄ±mÄ±na konuk oldu. Kubilay YÄ±lmaz'Ä±n 41. dakikada kaydettiÄŸi golle 1-0 geri düÅŸen Fenerbahçe eÅŸitliÄŸi saÄŸlamayÄ± baÅŸaramadÄ±. Maç bu skorla sona ererken Fenerbahçe turu atladÄ±. SarÄ±-lacivertliler, ilk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sÄ±rada bitirmeyi ve üst tura çÄ±kmayÄ± garantilemiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 00:52

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