BeÅŸiktaÅŸ 1-0 maÄŸlup oldu, Akhisar golsÃ¼z berabere kaldÄ±

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ, MalmÃ¶'ye 1-0 maÄŸlup oldu. J Grubu'nda mÃ¼cadele eden Akhisar, Standard Liege ile berabere kaldÄ±.

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda mücadele eden BeÅŸiktaÅŸ ve J Grubu'nda mücadele eden Akhisar, son grup maçlarÄ±nÄ± oynadÄ±. Malmö karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0 maÄŸlup olan BeÅŸiktaÅŸ ve Standard Liege maçÄ±nÄ± golsüz beraberlikle tamamlayan Akhisar, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynayacaÄŸÄ± maç ise saat 23.00'te baÅŸladÄ±.

BEÅžÄ°KTAÅž'TA QUARESMA KIRMIZI KART GÖRDÜ

FotoÄŸraf: Onur Çoban/AA

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 6. maçÄ±nda evinde Malmö'yü konuk eden BeÅŸiktaÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 51. dakikasÄ±nda Marcus Antosson'un kaydettiÄŸi gole yanÄ±t veremedi. Topla oynama yüzdesi, isabetli pas sayÄ±sÄ± ve toplam ÅŸut sayÄ±sÄ± gibi istatistiklerde önde olan BeÅŸiktaÅŸ, gol yollarÄ±nda yeterince etkili olamadÄ±. Ricardo Quaresma'nÄ±n 65. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördüÄŸü maç, Malmö'nün üstünlüÄŸüyle sona erdi. 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden BeÅŸiktaÅŸ, grubunu 7 puanla 3 sÄ±rada tamamladÄ±.

AKHÄ°SAR VE STANDARD LIEGE GOL BULAMADI

FotoÄŸraf: Evren Atalay/AA

Spor Toto Akhisar Belediye StadÄ±'nda Standard Liege'i konuk eden Akhisar ise, J Grubu'ndaki son maçÄ±nÄ± golsüz beraberlikle tamamladÄ±. Maçta Akhisar'Ä±n 12 ÅŸutundan 2'si kaleyi bulurken, Standard Liege'in 14 ÅŸutundan yalnÄ±zca 1'i isabetli oldu. BaÅŸabaÅŸ geçen maçta gol sesi duyulmazken, Akhisar Grubu'nu 1 puanla sonuncu sÄ±rada tamamladÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 23:34

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