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FotoÄŸraf: AA
Zonguldak'ta heyelan
13 AralÄ±k 2018 22:09
Zonguldak Rat mahallesi yolunda meydana gelen Ã§Ã¶kme nedeniyle bir ev boÅŸaltÄ±ldÄ±. (FotoÄŸraf: ARÅžÄ°V)
Zonguldak Rat Mahallesi Florya Sokakta, etkili olan saÄŸanak sonrasÄ± heyelana meydana geldi. Heyelan nedeniyle oluÅŸan çökme sonucu mahalle yolu ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±.
Mahalleye ulaÅŸÄ±m ara sokaklardan saÄŸlanÄ±rken, Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ekiplerince heyelan bölgesinde inceleme yapÄ±ldÄ±. Ä°ncelemede risk altÄ±ndaki bir ev güvenlik gerekçesiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.
AFAD Ä°l Müdürü Ahmet Güngör, bölgede inceleme yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, toprak kaymasÄ± sonucu risk altÄ±ndaki evde yaÅŸayanlarÄ± tahliye ettikleri kaydetti. (Zonguldak/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 22:28
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