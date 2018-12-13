AB Rusya'ya ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± 6 ay daha uzattÄ±

Avrupa BirliÄŸi, Ukrayna'yÄ± istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Rusya'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¼resini 6 ay daha uzatma kararÄ± verdi.

Avrupa BirliÄŸi (AB), Ukrayna'yÄ± istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Rusya'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n süresini 6 ay daha uzatma kararÄ± aldÄ±.

Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sÄ±rasÄ±nda Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Rusya'ya AB'nin uygulamakta olduÄŸu ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n 8'inci kez uzatÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Tusk mesajÄ±nda, “AB, Minsk anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda sÄ±fÄ±r ilerleme kaydeden Rusya'ya karÅŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± oy birliÄŸiyle uzatma kararÄ± aldÄ±” ifadesini kullandÄ±.

EKONOMÄ°K YAPTIRIMLAR

Rusya, 18 Mart 2014'de KÄ±rÄ±m Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol ÅŸehrini yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhak etmiÅŸti. KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya tarafÄ±ndan ilhak edilmesi ve Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda çÄ±kan olaylardan sonra AB, ABD ve bazÄ± ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar kararÄ±nÄ± ilk olarak 2014 yÄ±lÄ±nda almÄ±ÅŸtÄ±. UzatÄ±lan ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uyarÄ±nca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satÄ±ÅŸÄ± yapmÄ±yor. YaptÄ±rÄ±mlarla, Rusya'nÄ±n petrol ve gaz sektörlerinde kullanÄ±lan bazÄ± teknolojileri, AB ülkelerinden almasÄ± kÄ±sÄ±tlanÄ±yor. AyrÄ±ca Rus kamu bankalarÄ± Avrupa'da finans sektöründen dÄ±ÅŸlanÄ±yor.

Özellikle ticaret ve yatÄ±rÄ±mlara yönelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ± içeren yaptÄ±rÄ±mlar, her 6 ayda bir uzatÄ±lÄ±yor. Mevcut yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n süresi 31 Ocak 2019'da son buluyordu.

AB'nin mal varlÄ±ÄŸÄ± dondurma ve seyahat yasaÄŸÄ±ndan oluÅŸan ilave yaptÄ±rÄ±mlarÄ± da pek çok Rus ve ayrÄ±lÄ±kçÄ± üst düzey görevliyi kapsÄ±yor. (AA)

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