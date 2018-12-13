Almanya'da polise â€˜olaÄŸanÃ¼stÃ¼â€™ yeni yetkiler tanÄ±ndÄ±

Kuzey Ren Vestfalya'da Eyalet Meclisinde kabul edilen yasayla polise olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yeni yetkiler tanÄ±ndÄ±.

Almanya'nÄ±n en kalabalÄ±k eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) onaylanan polis yasasÄ±na göre, polis yargÄ± kararÄ± olmadan ÅŸüpheli gördüÄŸü kiÅŸileri 28 güne kadar gözaltÄ±nda tutabilecek.

KRV Eyalet Meclisinde kabul edilen yasaya göre, polis ayrÄ±ca ÅŸüphelilerin telefonlarÄ±ndaki dijital mesajlaÅŸma programlarÄ±nÄ± casus yazÄ±lÄ±mlarla takip edebilecek.

Yeni yÄ±lda yürürlüÄŸe girecek yasa kapsamÄ±nda polisin gerekli gördüÄŸü bölgelere güvenlik kameralarÄ± konulacak, cinsel saldÄ±rÄ± ya da kadÄ±na yönelik ÅŸiddet gibi olaylarda ÅŸüpheli kiÅŸilere yargÄ± kararÄ± olmadan elektronik kelepçe takÄ±labilecek.

KRV eyaleti hükümet ortaklarÄ± Hristiyan Demokrat BirliÄŸi (CDU) ile Hür Demokrat Partinin (FDP) meclise sunduÄŸu yasa teklifi, ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) desteÄŸi ile yasalaÅŸtÄ±.

Yasa, polise ‘olaÄŸanüstü’ yeni yetkiler verdiÄŸi gerekçesiyle ÅŸiddetle eleÅŸtirilmiÅŸ, özellikle büyük ÅŸehirlerde yasa karÅŸÄ±tÄ± gösteriler düzenlenmiÅŸti. (AA)

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