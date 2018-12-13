HDP DiyarbakÄ±r mitingindeki patlamaya iliÅŸkin dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

HDPâ€™nin DiyarbakÄ±r'daki mitinginde, 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼lmeye devam etti.

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde DiyarbakÄ±r'da düzenlediÄŸi mitingte 4 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, çok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± patlamalara iliÅŸkin 5 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle DiyarbakÄ±r’dan Ankara’ya nakledilen davanÄ±n BatÄ± 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmasÄ±nda, tutuklu sanÄ±k Orhan Gönder, hazÄ±r bulundu. Tutuklu sanÄ±klar Mustafa KÄ±lÄ±nç, Ä°smail Korkmaz ve tutuksuz sanÄ±k Burhan Gök, Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) üzerinden duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ä°lhami Demirkoparan, önceki ara karar gereÄŸi istenilen bilirkiÅŸi raporunun dosyaya gelmediÄŸini bildirerek, müÅŸteki avukatlarÄ±na söz verdi.

MüÅŸteki avukatÄ± Özgür Erol, olayda kullanÄ±lan ve sanÄ±k Orhan Gönder’i getirdiÄŸi belirlenen sanÄ±k Mustafa KÄ±lÄ±nç’Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ± kiralayan kiÅŸinin UÄŸur GürcününoÄŸlu olduÄŸunu söyledi. SanÄ±klardan Ä°smail Korkmaz ile Burhan Gök’ün de bu kiÅŸiyle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunu söyleyen avukat Erol, GürcününoÄŸlu'nun tanÄ±k olarak dinlenmesini talep etti.

Erol, tutuksuz sanÄ±k Burhan Gök'ün de kaçma ihtimali olduÄŸunu belirterek tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.

Avukat beyanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, miting alanÄ±nda patlayan bombayÄ± bÄ±rakmakla yargÄ±lanan Orhan Gönder, söz alarak “MaÄŸdur edildim. Olayla iliÅŸkim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

SanÄ±k Ä°smail Korkmaz da 4 yÄ±ldÄ±r tutuklu olduÄŸunu belirterek, “Ben kaçakçÄ±yÄ±m. Kaçak yolla sÄ±nÄ±rÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na eleman götürürüm. Firari sanÄ±k Ä°lhami BalÄ±'nÄ±n polis tarafÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyordum. Ben Ebubekir olarak bildiÄŸim Ä°lhami BalÄ±’nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±n öbür tarafÄ±nda kaçakçÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuÅŸtu.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut hallerinin devamÄ±na karar verilmesini istedi.

KararÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, müÅŸteki avukatlarÄ±nÄ±n talebi üzerine UÄŸur GürcününoÄŸlu'nun tanÄ±k olarak dinlenilmesine karar verdi. AyrÄ±ca heyet tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut hallerinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

NE OLMUÅžTU?

HDP’nin, 5 Haziran 2015’te DiyarbakÄ±r Ä°stasyon MeydanÄ±’nda düzenlediÄŸi seçim mitingindeki 2 patlama sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸi yaralandÄ±. DiyarbakÄ±r’da açÄ±lan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmiÅŸti.

Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme", "nitelikli öldürme", "nitelikli öldürmeye teÅŸebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el deÄŸiÅŸtirme" suçlarÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor. (Ankara/AA)

HDP mitingine IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±sÄ±nda kritik sanÄ±k tahliye edildi

HDP mitingine IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 polise dava aÃ§Ä±ldÄ±

DiyarbakÄ±r katliamÄ±nda ihmalin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

5 Haziran saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n davasÄ± 23 Ekimâ€™e ertelendi

www.evrensel.net