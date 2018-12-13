Kral KÄ±zÄ± BarajÄ± kapaklarÄ±ndan biri koptu, su baskÄ±nÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r EÄŸil'de Kral KÄ±zÄ± BarajÄ± kapaklarÄ±ndan biri koptu. Sel uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n EÄŸil ilçesinde bulunan Kral KÄ±zÄ± BarajÄ±'nÄ±n kapaklarÄ±ndan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri Dicle Nehri yataÄŸÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerinde sel ve su baskÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± tedbir almaya baÅŸladÄ±.

Dicle BarajÄ±'nda, son günlerde etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacÄ±yla dolusavak 3 radyal kapaktan açÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan biri kazaen koptu. Su seviyesinin yükselme ihtimali bulunan Dicle Nehri kÄ±yÄ±sÄ±na yakÄ±n EÄŸil, YeniÅŸehir, Sur, ÇÄ±nar ve Bismil ilçelerinde yaÅŸayanlar uyarÄ±ldÄ±.

VALÄ°LÄ°K: AÇILMAYA ÇALIÅžILAN KAPAK KAZAEN KOPTU

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸince yapÄ±lan açÄ±klamada ise mevsim normallerinin üzerinde yaÄŸan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle rezervuardaki su seviyesinin hÄ±zla yükseldiÄŸi ve bunun tahliyesi için açÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan 1 kapaÄŸÄ±n kazaen yerinden koptuÄŸu belirtilerek, ÅŸöyle denildi: "Dicle Nehri üzerinde sulama, içme suyu ve enerji amaçlÄ± inÅŸa edilen ve 2000 yÄ±lÄ±ndan beri iÅŸletmede olan Dicle BarajÄ±nda son günlerde aralÄ±ksÄ±z ve mevsim normallerinin üzerinde yaÄŸan yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle rezervuarda su seviyesi hÄ±zla yükselmiÅŸtir. Seviye yükselmesini kontrol altÄ±na almak gayesiyle üç adet olan baraj dolusavak kapaklarÄ±ndan bir adetinin açÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda radyal kapak kazaen yerinden kopmuÅŸtur. Bunun neticesinde barajdan yaklaÅŸÄ±k 1600 m3/sn su, bu kapaktan doÄŸal Nehir yataÄŸÄ±na doÄŸru boÅŸalmaktadÄ±r. Bu durum Dicle Nehri yataÄŸÄ±nda mevcut seviyenin üzerinde üç veya dört metre daha fazla su yükselmesine ve nehir yataÄŸÄ±ndaki suyun geniÅŸleyerek akmasÄ±na sebep olacaÄŸÄ±ndan ve il merkezine yaklaÅŸÄ±k 4 saat içerisinde ulaÅŸmasÄ± beklendiÄŸinden, nehir yataÄŸÄ± kenarÄ±nda can, mal ve hayati tehlikeye meydan vermemek için EÄŸil, YeniÅŸehir, Sur, ÇÄ±nar ve Bismil ilçelerimizin sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yataÄŸÄ±na komÅŸu ve yakÄ±n olan yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸayan ve bu güzergahlarÄ± kullanan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n nehir yataÄŸÄ±ndan uzak durmalarÄ± ve daha dikkatli olmalarÄ± hususu kamuoyunun bilgilerine saygÄ± ile duyurulur." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 22:17

www.evrensel.net