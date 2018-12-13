Adalet BakanÄ±: 'AÄ°HM kararÄ±nÄ±n uygulanmadÄ±ÄŸÄ±' iddialarÄ± doÄŸru deÄŸil

Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki kararÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu.

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki kararÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu, “AÄ°HM kararÄ±nÄ±n uygulanmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki iddialar doÄŸru deÄŸil” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 yÄ±lÄ± bütçesi görüÅŸmelerinde söz alan HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ için “Derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekir” ÅŸeklinde karar verdiÄŸini, ancak bunun uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bunun üzerine söz alan Adalet BakanÄ± Gül, ÅŸöyle konuÅŸtu: “ ‘Anayasa Mahkemesinin tutukluluÄŸun incelenmesi sürecinde yargÄ±sal denetimi yapmadÄ±ÄŸÄ±' iddiasÄ± yerinde bulunmuyor, ‘SözleÅŸme ihlal edilmemiÅŸtir’ deniliyor. AÄ°HM uzun, yetersiz gerekçe ile tutukluluÄŸun devamÄ± ve Meclis çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan serbest seçim hakkÄ± ihlali, siyasi tartÄ±ÅŸma özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlama amacÄ±yla tutuklamanÄ±n siyasi amaç olduÄŸu tespitini yapÄ±yor.AÄ°HM olarak bir tutuklamayÄ± haklÄ± görüyorsanÄ±z, ‘Tutuklama yerindedir, makul suç ÅŸüphesi vardÄ±r’ diyorsanÄ±z ‘Bu tutuklama siyasi nedenle olmuÅŸtur’ diyemezsiniz. Bu nedenle asla böyle bir ÅŸey kabul edilemez. AÄ°HM tutuklamanÄ±n makul suç ÅŸüphesi ile yerinde olduÄŸunu tespit etmiÅŸtir. Bu konuyla ilgili ‘siyasi nedenle’ denmesi kabul edilemez. O esnada yargÄ±lama devam ediyor. Ä°ç hukuk yollarÄ± tüketilmeden yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla AÄ°HM, Türk yargÄ±sÄ±nÄ±n tutumunu yerinde bulmuÅŸtur” (Ankara/AA)

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