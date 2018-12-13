LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ±: HÃ¼kÃ¼meti yÄ±l sonundan Ã¶nce kurmayÄ± Ã¼mit ediyorum

HÃ¼kÃ¼met krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± LÃ¼bnanâ€™da BaÅŸbakan Hariri, yeni hÃ¼kÃ¼metin yÄ±l sonundan Ã¶nce kurulmasÄ±nÄ± Ã¼mit ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Lübnan BaÅŸbakanÄ± Saad el-Hariri, ülkesinde yeni hükümetin yÄ±l sonundan önce kurulacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Londra’da düÅŸünce kuruluÅŸu Chatham House’da konuÅŸan Hariri, yeni hükümet kurulmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarda "son 100 metreye" girdiklerini belirterek, "YÄ±l sonundan önce kurabileceÄŸimizi ümit ediyorum." dedi.

Ekonomik krizin hükümetin kurulmasÄ± için baskÄ± oluÅŸturduÄŸunu vurgulayan Hariri, “Engellerin çoÄŸunun aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Sadece bir engel kaldÄ± ama onu da aÅŸabileceÄŸimize inanÄ±yorum” ifadesini kullandÄ±.

LÜBNAN'DAKÄ° HÜKÜMET KURMA ÇALIÅžMALARI

CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, 6 MayÄ±s'ta yapÄ±lan genel seçimlerin ardÄ±ndan Hariri'yi 24 MayÄ±s'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiÅŸti ancak siyasi taraflar arasÄ±nda baÅŸta bakanlÄ±klarÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ± olmak üzere yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle ülkede aylardÄ±r hükümet kurulamÄ±yor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen ay, ‘baÄŸÄ±msÄ±z Sünni vekillerin’ olmadÄ±ÄŸÄ± bir hükümete partisinin katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Hariri ise Hizbullah'Ä±, hükümetin kurulmasÄ±nÄ± engellemekle suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Lübnan'da mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lan genel seçimlerde Åžiilerin çoÄŸunlukta olduÄŸu bölgelerde Åžii Emel Hareketi ve Hizbullah'Ä±n desteÄŸini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil edilmesi yönündeki Ä±srar hükümet kurma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kilitliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 20:40

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