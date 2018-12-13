Ä°srail askerleri BatÄ± Åžeria'da 1 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ramallah'Ä±n El-Bire bÃ¶lgesinde â€˜araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸuâ€™ iddia edilen bir Filistinli Ä°srail gÃ¼Ã§lerince vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°srail askerleri iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da ‘araçlÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimde bulunduÄŸu’ iddiasÄ±yla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Filistin KÄ±zÄ±layÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ramallah kentinin El-Bire bölgesinde Ä°srail askerlerince vurulan bir Filistinlinin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca Ä°srail askerlerinin saÄŸlÄ±k ekiplerinin bölgeye giriÅŸine izin vermediÄŸi kaydedildi.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise “Ramallah'Ä±n El-Bire bölgesinde Filistinli bir sürücünün aracÄ±yla Ä°srail askerlerini ezme giriÅŸiminde bulunduÄŸu” iddia edildi.

Olayda bir Ä°srail askerinin hafif ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± ve aracÄ± kullanan Filistinlinin ise askerler tarafÄ±ndan vurulduÄŸu belirtilirken, söz konusu Filistinlinin saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin ise herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

BATI ÅžERÄ°A VE DOÄžU KUDÜS'TE GERGÄ°NLÄ°K TIRMANIYOR

Son günlerde iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu Kudüs'te gerilim giderek artÄ±yor.

Bu sabah BatÄ± Åžeria'daki Ofra Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda yol kenarÄ±nda bekleyenlerin üzerine ateÅŸ açÄ±lmasÄ± sonucu 2 Ä°srail askeri öldü, birisi asker 2 Ä°srailli aÄŸÄ±r yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸi olay yerinden kaçarken, Ä°srail güçleri Ramallah kentinin giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kapattÄ±.

Öte yandan sabahÄ±n erken saatlerinde DoÄŸu Kudüs'ün Eski Åžehir bölgesinde bir Filistinli, 2 Ä°srail polisini bÄ±çakla yaraladÄ±. BÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Filistinli, Ä°srail güçleri tarafÄ±ndan vurularak öldürüldü.

Dün gece ise 9 AralÄ±k'ta Ofra Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda düzenlenen ve 6 Ä°sraillinin yaralanmasÄ±yla sonuçlanan saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusu olduÄŸu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, Ä°srail güçlerince Ramallah kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskÄ±nda öldürülmüÅŸtü.

Yine dün gece BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 Ä°sraillinin ölümüyle sonuçlanan saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusu EÅŸref Nualve'nin öldürüldüÄŸü belirtilmiÅŸti. (AA)

www.evrensel.net