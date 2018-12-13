â€˜Kumpas davalarÄ±â€™nÄ±n savcÄ±sÄ± YÃ¶nderâ€™in tutukluluÄŸu devam edecek

Ergenekon, Balyoz, Ã‡YDD gibi dava dosyalarÄ±nÄ±n soruÅŸturmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Mehmet Murat YÃ¶nder Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Kamuoyunda ‘kumpas davalarÄ±’ olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, ÇaÄŸdaÅŸ YaÅŸamÄ± Destekleme DerneÄŸi (ÇYDD) gibi soruÅŸturmalarda özel yetkili savcÄ± olarak görev yapan eski YargÄ±tay Üyesi Mehmet Murat Yönder, üçüncü kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargÄ± üyelerinin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Ä°lk derece mahkemesi sÄ±fatÄ±yla YargÄ±tay 9. Ceza Dairesince, YargÄ±tay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruÅŸmaya, sanÄ±k Yönder ile avukatÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Örgüt tarafÄ±ndan özel yetkili savcÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kamuoyunda ‘kumpas davalarÄ±’ olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ÇYDD gibi davalarÄ±n soruÅŸturma süreçlerini yürüttüÄŸü ifade edilen Yönder, duruÅŸmada önceki oturumlarda tamamlayamadÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±na devam etti.

Ä°ddianamede, uydurma delillerle basit olaylarÄ± abartarak gece gözaltÄ±larÄ± dahil tutuklama yapÄ±lmasÄ± gibi haksÄ±z ve adil olmayan iÅŸlemleri yapan ekip içinde yer aldÄ±ÄŸÄ±, örgüt talimatÄ±yla YargÄ±taya üye seçildiÄŸi, üye seçildikten sonra da FETÖ mensuplarÄ±yla bir araya gelerek toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen Yönder, hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± reddetti.

Aleyhindeki tanÄ±k ifadelerini kabul etmeyen Yönder, söylenti ve duyuma dayalÄ±, maddi olgu içermeyen bu beyanlarÄ±n hükme esas alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Örgütün ceza daireleri sorumlusu eski YargÄ±tay Üyesi Muharrem Karayol'un altÄ±nda grup sorumlusu olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± reddeden Yönder, kimsenin emri altÄ±na girmediÄŸini söyledi.

Yönder, FETÖ'nün yargÄ± yapÄ±lanmasÄ± eÄŸitim birimi sorumlusu olduÄŸu iddia edilen eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Recep Ünal'Ä±n, ‘yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi ile ilgili iÅŸlemlerini takip ettiÄŸi, bu veliler arasÄ±nda Yönder'in de bulunduÄŸu’ ÅŸeklindeki beyanÄ±nÄ± da kabul etmedi.

Yönder, bu eÄŸitim birimiyle ilgili ByLock yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda, “Mehmet Murat Yönder'in çocuÄŸu...” ÅŸeklinde geçen ifadenin de uydurma delil olduÄŸunu söyledi. ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespitini de reddeden sanÄ±k Yönder, tahliyesine istedi.

Mahkeme heyeti, aranÄ±n ardÄ±ndan Yönder’in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. DuruÅŸma, 7 Mart 2019'a bÄ±rakÄ±ldÄ±.

FÄ°RARÄ° ZEKERÄ°YA ÖZ Ä°LE ÇALIÅžTI

Firari eski savcÄ± Zekeriya Öz ile Ergenekon soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten Yönder, soruÅŸturma kapsamÄ±na ÇYDD'yi sokarak, derneÄŸin Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Türkan Saylan'Ä±n Ä°stanbul'daki evinde sabaha karÅŸÄ± arama yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Saylan'Ä±n kanser hastasÄ± olmasÄ± nedeniyle arama ve gözaltÄ± iÅŸlemleri kamuoyunda tepkilere neden olmuÅŸtu. (AA)

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