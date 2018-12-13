AB Liderler Zirvesi Brexit gÃ¼ndemiyle baÅŸladÄ±

Brexitâ€™i gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya gelen AB Liderler Zirvesi protestolar eÅŸliÄŸinde baÅŸladÄ±.

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 28 liderini, Brexit, dÄ±ÅŸ politika, ekonomik ve parasal birlik konularÄ±nÄ± görüÅŸmek için iki günlüÄŸüne Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi baÅŸladÄ±.

Liderlerin zirve öncesinde basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda, Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda geçen ay varÄ±lan Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmenin mümkün olmayacaÄŸÄ± mesajÄ± ön plana çÄ±ktÄ±.

Zirve'ye ilk gelen liderlerden Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, partisinin güvenoyunu almasÄ±na deÄŸinerek, artÄ±k Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±na odaklanmak gerektiÄŸini söyledi.

Ä°ngiltere ve AB'de ‘anlaÅŸmasÄ±z senaryoya’ yönelik hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran May, anlaÅŸma saÄŸlamanÄ±n iki tarafÄ±n da yararÄ±na olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

‘HIZLI BÄ°R Ä°LERLEME BEKLEMÄ°YORUM’

May, “AB Liderler Zirvesi'nde Ä°ngiliz parlamenterlerin siyasi ve yasal teminatlarla ilgili endiÅŸelerini dile getireceÄŸim. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ilerleme kaydedebileceÄŸimizi sanmÄ±yorum. Ancak gerekli teminatlar üzerinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayabileceÄŸimizi ümit ediyorum” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

May, bir sonraki genel seçimlerin 2022'de olacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, bu seçimlerde parti liderliÄŸine aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± teyit etti.

‘27 ÜLKENÄ°N KABUL ETTÄ°ÄžÄ° ANLAÅžMAYI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REMEYÄ°Z’

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, zirvede bütçe konularÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda artan gerginlik ile SÄ±rbistan ve Kosova'nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

DiÄŸer gündem maddesinin Brexit olduÄŸuna dikkati çeken Merkel, “27 AB ülkesinin kabul ettiÄŸi Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiremeyiz” dedi.

Merkel, Ä°ngiltere'nin ihtiyaç duyduÄŸu ilave teminatlarÄ±n ise görüÅŸülebileceÄŸini söyledi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron da Brexit konusunda siyasi bir tartÄ±ÅŸma gerçekleÅŸtirebileceklerini belirterek, “Yasal baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunan bir anlaÅŸmayÄ± tekrar müzakereye açamayÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘ANLAÅžMAYI TEKRAR MÜZAKEREYE AÇMAK MÜMKÜN DEÄžÄ°L’

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'e gerekli yardÄ±mÄ± sunmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, bunun özellikle ‘tedbir maddesine’ iliÅŸkin detaylarÄ± daha açÄ±k hale getirmekle olabileceÄŸini vurguladÄ±.

“Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± tekrar müzakereye açmak mümkün deÄŸil” vurgusu yapan Rutte, Ä°ngiltere'nin AB'den çÄ±kma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± çizgiler çizdiÄŸini hatÄ±rlatarak, mevcut anlaÅŸmanÄ±n varÄ±labilecek tek anlaÅŸma olduÄŸunu ifade etti.

Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz da anlaÅŸmanÄ±n tekrar müzakere edilmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda gelecekte inÅŸa edilecek iliÅŸki hakkÄ±nda daha detaylÄ± konuÅŸulabileceÄŸini söyledi.

‘Ä°KÄ° TARAFIN DA ANLAÅžMAYA Ä°HTÄ°YACI VAR’

Estonya BaÅŸbakanÄ± Juri Ratas, zirvenin ana gündem maddelerinin bütçe, Brexit ve Ukrayna olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “AB'nin de Ä°ngiltere'nin de anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±na ihtiyacÄ± var” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki geliÅŸmeleri de ele alacaklarÄ±nÄ± aktaran Ratas, AB'nin Ukrayna halkÄ±nÄ± ve ülkenin toprak bütünlüÄŸünü korumasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

ZÄ°RVE ÖNCESÄ° BRÜKSEL'DE PROTESTOLAR VARDI

Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de, Brexit ve Rusya karÅŸÄ±tlarÄ± ile çiftçiler, Avrupa BirliÄŸi (AB) Liderler Zirvesi'nin gerçekleÅŸtirileceÄŸi bölgede protestolar düzenledi.

AB üyesi 28 ülkenin devlet veya hükümet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Brüksel'de yapÄ±lacak AB Liderler Zirvesi'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± bölgede, farklÄ± gruplar çeÅŸitli protestolar gerçekleÅŸtirdi.

AB Komisyonu önüne öÄŸle saatlerinde, içerisinde yaklaÅŸÄ±k 30 protestocunun bulunduÄŸu sarÄ± renkte bir otobüs geldi. Protestocular, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) sürecinde ikinci bir halk oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

AB Konseyi yakÄ±nÄ±ndaki Schuman MeydanÄ±'nda da Rusya karÅŸÄ±tlarÄ± çeÅŸitli afiÅŸler açtÄ±. Ukrayna bayraklarÄ± açÄ±lan gösteride, Rusya'nÄ±n bölgedeki politikasÄ± protesto edildi.

AynÄ± bölgeye traktörleri ile gelen çiftçiler ise AB tarÄ±m politikalarÄ± karÅŸÄ±tÄ± gösteri düzenledi. Letonya BaÅŸbakanÄ± Maris Kucinskis, bir süre ülkesinin bayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan protestoculara eÅŸlik etti.

Öte yandan, bölgedeki yoÄŸun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Polis, protestocularÄ± AB Konseyi binasÄ±na yaklaÅŸtÄ±rmadÄ±. (AA)

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