YargÄ±tay'dan emsal karar: TecavÃ¼ze indirimsiz ceza kararÄ± onandÄ±

YargÄ±tay, Ankara'da halk otobÃ¼sÃ¼nde tecavÃ¼ze uÄŸrayan kadÄ±nÄ±n davasÄ±nda verilen cezayÄ± 'Bir kadÄ±n istediÄŸi saatte dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kar' diyerek onadÄ±.

Ankara'da 2017 yÄ±lÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± halk otobüsünde alÄ±koyduÄŸu kadÄ±na tecavüz ettikten sonra parmaÄŸÄ±ndaki yüzüÄŸü gasp eden, çÄ±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekerek tehditte bulunan ÅŸoför Ä°brahim Tuncay’a verilen 34 yÄ±l 8 aylÄ±k hapis cezasÄ± istinaf mahkemesinin ardÄ±ndan YargÄ±tay tarafÄ±ndan da onandÄ±.

YargÄ±tay, tecavüze indirimsiz verilen cezayÄ± "Bir kadÄ±n, istediÄŸi saatte, istediÄŸi ÅŸekilde dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kar" diyerek onadÄ±. Ancak YargÄ±tay, sanÄ±ÄŸa öldürmeye teÅŸebbüs ya da yaralama suçlarÄ±ndan ceza vermezken, gasp edilen yüzüÄŸün imitasyon olmasÄ±ndan dolayÄ± yapÄ±lan indirimi de yerinde buldu. SoruÅŸturma ve dava boyunca farklÄ± savunmalar yapan SanÄ±k Ä°brahim Tuncay son olarak "Bir kadÄ±nÄ±n o saatte ne iÅŸi var" savunmasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

T24'ten Gökçer TahincioÄŸlu'nun haberine göre YargÄ±tay, bu kararÄ±yla sanÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±, “Bir kadÄ±n gece 23.00’te tek baÅŸÄ±na sokaÄŸa çÄ±kar mÄ±, otobüse biner mi?” savunmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, “Bir kadÄ±n gece veya gündüz istediÄŸi saatte dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kar. HaklarÄ± devlet güvencesi altÄ±ndadÄ±r” deÄŸerlendirmesini yapan savcÄ±nÄ±n görüÅŸünü esas almÄ±ÅŸ oldu.

MAÄžDUR AVUKATI: OLUMLU AMA EKSÄ°K KARAR

Avukat Hüsniye ÅžimÅŸek, “Olumlu ama eksik karar. Bu nedenle ceza almalÄ±ydÄ±. Bir de KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu’nun davanÄ±n tarafÄ± olmasÄ± reddedildi. KadÄ±nlar bu davalarda bu tavÄ±r nedeniyle yalnÄ±z kalÄ±yor” dedi.

KararÄ± deÄŸerlendiren maÄŸdur avukatÄ± Hüsniye ÅžimÅŸek, “Olumlu ama bizim yönümüzden eksik bir karar. Bütün kaslarÄ± gevÅŸeyinceye kadar kadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kÄ±yor. Bilinç kaybÄ± yaÅŸanÄ±yor ve tecavüz ondan sonra yaÅŸanÄ±yor. Öldürmeye teÅŸebbüsten yargÄ±lanmasÄ± gerekiyordu. Bu konuda Ä±srarcÄ±yÄ±z. TCK’ya göre bu suçtan da ceza almasÄ± gerekiyordu ama bÄ±rakÄ±n öldürmeyi teÅŸebbüsü, yaralamadan bile ceza almadÄ±. Bu anlamda karar çok eksik. Vicdanen rahatlatmadÄ±. Müvekkilim de hukuka güvenmiyor” dedi.

'BAKANLIK BÄ°R Ä°KÄ° DURUÅžMADAN SONRA MAÄžDURA DESTEK SUNMUYOR'

YargÄ±tay’Ä±n, KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu’nu davanÄ±n tarafÄ± olarak kabul etmediÄŸini anÄ±msatan ÅžimÅŸek, “Oysa yerel mahkeme platformun katÄ±lma talebini kabul etmiÅŸti. Bu tür davalarda kadÄ±nlar yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Ankara Barosu’nu bile kabul etmediler. Ä°lginç olan bakanlÄ±k taraf oluyor. Bir iki duruÅŸmaya katÄ±lÄ±yor ve sonrasÄ±nda maÄŸdura ya da vekiline bir destek sunmuyor. Bizim yargÄ±mÄ±zdaki bu tür dosyalarda maÄŸdur kendi kaderiyle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Özellikle YargÄ±tay kararÄ±ndaki bu durumdan çok rahatsÄ±zÄ±m” diye konuÅŸtu.

NE OLMUÅžTU?

2017 yÄ±lÄ±nda gece 23.00’te, halk otobüsüne binen kadÄ±n, ÅŸoför Tuncay tarafÄ±ndan alÄ±konulmuÅŸ ve tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. ParmaÄŸÄ±ndaki yüzüÄŸü gasp eden SanÄ±k Tuncay kadÄ±nÄ±n çÄ±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekerek kadÄ±nÄ± tehdit etmiÅŸti.

SoruÅŸturma ve dava boyunca farklÄ± savunmalar yapan Tuncay, Ankara BatÄ± 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruÅŸmasÄ±nda "Ben tecavüz etmedim. MaÄŸdur olduÄŸunu söyleyen kadÄ±n neden baÄŸÄ±rmamÄ±ÅŸ, neden kendisini savunmamÄ±ÅŸ, tek baÅŸÄ±na gece niye 11.00'de otobüse binmiÅŸ?" savunmasÄ± yapmÄ±ÅŸ ve gazete kupürleri ve YargÄ±tay'Ä±n verdiÄŸi düÅŸük ceza kararlarÄ±nÄ± dayanak göstermeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

SavcÄ±lÄ±k ise esas hakkÄ±ndaki görüÅŸünde, "YabancÄ± veya Türkiye vatandaÅŸÄ± herkesin gece veya gündüz, istediÄŸi saatte, tek baÅŸÄ±na veya toplu ÅŸekilde hareket ve seyehat etme özgürlüÄŸü vardÄ±r. Devlet, bu özgürlüklerin güvencesidir ve bu özgürlükleri güvence altÄ±na almak zorundadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Mahkeme savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n görüÅŸü doÄŸrultusunda sanÄ±ÄŸÄ± "Nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suçundan 17 yÄ±l, "cinsel maksatla cebirle hürriyetten yoksun kÄ±lma" suçundan 6 yÄ±l, "nitelikli yaÄŸma" suçundan 6 yÄ±l 8 ay, "özel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal" suçundan 4 yÄ±l, "tehdit" suçundan 1 yÄ±l olmak üzere toplam 34 yÄ±l 8 ay hapse çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme, hiçbir cezada indirim ya da iyi hal indirimi yapmadÄ±.

MaÄŸdur avukatÄ± Hüsniye ÅžimÅŸek, öldürmeye teÅŸebbüs ya da yaralama suçundan ceza verilmemesi üzerine karara itiraz etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± yerinde buldu ve hem maÄŸdur kadÄ±nÄ±n avukatÄ± ÅžimÅŸek’in hem de sanÄ±k Tuncay’Ä±n itirazlarÄ±nÄ± reddetti. Avukat ÅžimÅŸek, bu kararÄ± da temyiz etti. SanÄ±k Tuncay da temyiz baÅŸvurusunda bulundu.

YargÄ±tay 14. Ceza Dairesi, temyiz istemlerini reddederek kararÄ± onadÄ±. Böylece sanÄ±k Ä°brahim Tuncay hakkÄ±ndaki karar kesinleÅŸti.

Kararda, KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu’nun temyiz istemleri ise davanÄ±n tarafÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle reddedildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 19:25

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