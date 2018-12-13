2018'de de en popÃ¼ler ÅŸifre '123456' oldu

SplashData'nÄ±n 7 yÄ±ldÄ±r dÃ¼zenli olarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± YÄ±lÄ±n En KÃ¶tÃ¼ Åžifeleri litesine gÃ¶re 2018'de de en popÃ¼ler ÅŸifreler '123456' ve 'password' oldu.

Son yedi yÄ±ldÄ±r, düzenli olarak o yÄ±lÄ±n en çok kullanÄ±lan ÅŸifrelerini açÄ±klayan SplashData, 'YÄ±lÄ±n En Kötü Åžifeleri' 2018 listesini açÄ±kladÄ±. Listenin ilk iki sÄ±rasÄ±nda geçen yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da "123456" ve "password" yer aldÄ±.,

YÄ±l boyu sÄ±zdÄ±rÄ±lan 5 milyondan fazla ÅŸifreyi deÄŸerlendiren SplashData'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± listedeki 25 ÅŸifeden 11'i ilk kez bu yÄ±l sÄ±ralamaya girdi.

SplashData CEO'su Morgan Slain, “Hackerlar, ünlü isimleri, popüler kültür ve spor terimlerini ve basit klavye kombinasyonlarÄ±nÄ± kullanarak çevrimiçi hesaplara girmekte büyük baÅŸarÄ± elde ettiler. Çünkü çok fazla insan bu kolay hatÄ±rlanan kombinasyonlarÄ± kullanÄ±yorlar” ifadelerini kullandÄ±.

SplashData, haber bülteninde, bu listeleri hazÄ±rlamaktaki niyetlerinin, internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± daha güçlü parolalar oluÅŸturmaya ve daha iyi güvenlik önlemleri almaya yönlendirmek olduÄŸunu belirtti.

2018'in en popüler ÅŸifreleri listesi ÅŸöyle:

1) 123456 (yeri deÄŸiÅŸmedi) 2) password (yeri deÄŸiÅŸmedi) 3) 123456789 (3 basamak yükseldi) 4) 12345678 (1 basamak düÅŸtü) 5) 12345 (yeri deÄŸiÅŸmedi) 6) 111111 (yeni) 7) 1234567 (1 basamak yükseldi) 8) sunshine (yeni) 9) qwerty (5 basamak düÅŸtü) 10) iloveyou (yeri deÄŸiÅŸmedi) 11) princess (yeni) 12) admin (1 basamak düÅŸtü) 13) welcome (1 basamak düÅŸtü) 14) 666666 (yeni) 15) abc123 (yeri deÄŸiÅŸmedi) 16) football (7 basamak düÅŸtü) 17) 123123 (yeri deÄŸiÅŸmedi) 18) monkey (5 basamak düÅŸtü) 19) 654321 (yeni) 20) [email protected]#$%^&* (yeni) 21) charlie (yeni) 22) aa123456 (yeni) 23) donald (yeni) 24) password1 (yeni) 25) qwerty123 (yeni)

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 18:22

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