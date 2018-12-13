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2018'de de en popÃ¼ler ÅŸifre '123456' oldu
SplashData'nÄ±n 7 yÄ±ldÄ±r dÃ¼zenli olarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± YÄ±lÄ±n En KÃ¶tÃ¼ Åžifeleri litesine gÃ¶re 2018'de de en popÃ¼ler ÅŸifreler '123456' ve 'password' oldu.
Son yedi yÄ±ldÄ±r, düzenli olarak o yÄ±lÄ±n en çok kullanÄ±lan ÅŸifrelerini açÄ±klayan SplashData, 'YÄ±lÄ±n En Kötü Åžifeleri' 2018 listesini açÄ±kladÄ±. Listenin ilk iki sÄ±rasÄ±nda geçen yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da "123456" ve "password" yer aldÄ±.,
YÄ±l boyu sÄ±zdÄ±rÄ±lan 5 milyondan fazla ÅŸifreyi deÄŸerlendiren SplashData'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± listedeki 25 ÅŸifeden 11'i ilk kez bu yÄ±l sÄ±ralamaya girdi.
SplashData CEO'su Morgan Slain, “Hackerlar, ünlü isimleri, popüler kültür ve spor terimlerini ve basit klavye kombinasyonlarÄ±nÄ± kullanarak çevrimiçi hesaplara girmekte büyük baÅŸarÄ± elde ettiler. Çünkü çok fazla insan bu kolay hatÄ±rlanan kombinasyonlarÄ± kullanÄ±yorlar” ifadelerini kullandÄ±.
SplashData, haber bülteninde, bu listeleri hazÄ±rlamaktaki niyetlerinin, internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± daha güçlü parolalar oluÅŸturmaya ve daha iyi güvenlik önlemleri almaya yönlendirmek olduÄŸunu belirtti.
2018'in en popüler ÅŸifreleri listesi ÅŸöyle:
- 1) 123456 (yeri deÄŸiÅŸmedi)
- 2) password (yeri deÄŸiÅŸmedi)
- 3) 123456789 (3 basamak yükseldi)
- 4) 12345678 (1 basamak düÅŸtü)
- 5) 12345 (yeri deÄŸiÅŸmedi)
- 6) 111111 (yeni)
- 7) 1234567 (1 basamak yükseldi)
- 8) sunshine (yeni)
- 9) qwerty (5 basamak düÅŸtü)
- 10) iloveyou (yeri deÄŸiÅŸmedi)
- 11) princess (yeni)
- 12) admin (1 basamak düÅŸtü)
- 13) welcome (1 basamak düÅŸtü)
- 14) 666666 (yeni)
- 15) abc123 (yeri deÄŸiÅŸmedi)
- 16) football (7 basamak düÅŸtü)
- 17) 123123 (yeri deÄŸiÅŸmedi)
- 18) monkey (5 basamak düÅŸtü)
- 19) 654321 (yeni)
- 20) [email protected]#$%^&* (yeni)
- 21) charlie (yeni)
- 22) aa123456 (yeni)
- 23) donald (yeni)
- 24) password1 (yeni)
- 25) qwerty123 (yeni)
(Ä°stanbul/EVRENSEL)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 18:22
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