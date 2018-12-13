Rusya: ABD, el Tanf üssünden çıksın

Rusya, ABD’yi Suriye’nin güneybatısındaki üssü olan el Tanf bölgesini işgal ettiği gerekçesiyle suçladı.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Direktörü General Mikhail Mizintsev, ABD üssünün bulunduğu el Tanf bölgesinde, 6 bin militanın serbest bir şekilde dolaştığını söyleyerek, ABD’nin bölgeyi işgal ettiğini iddia etti.

Rus Devlet Haber Ajansı TASS’ın aktardığına göre, Rusya’daki bölümler arası koordinasyon merkezinde Suriyeli mülteciler toplantısında konuşan Mizintsev, ABD’nin üs olarak kullandığı 55 kilometrelik bölgede 6 bin silahlı militanın serbest halde dolaştığını ve ABD’nin işgali yüzünden buradaki Rukban mülteci kampına yardım ulaştırılamadığını belirtti.

‘ŞEYTANIN SON KALESİ’

Mizintsev, bu bölgeyi “şeytanın son kalesi” olarak isimlendirirken Amerika’nın bağımsız bir devletteki sıradan Suriyelilere korku içinde ve adaletsiz bir ortam yarattığını söyledi.

Rus General; “Bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Rukban ABD tarafından yasa dışı yollarla işgal ediliyor. Buradaki Suriyelilerin içinde bulundukları koşullar tamamen ABD’nin sorumluluğundadır” dedi.

55 kilometrelik bir alanı kaplayan ABD üssü, Suriye- Irak sınırında bulunuyor. Bu bölgede Amerikan özel kuvvetleri ve ABD’nin desteklediği silahlı cihatçı gruplar konuşlandırılıyor.

Bölgede bulunan Rukban mülteci kampında da 50-60 bin mülteci barınıyor. Ürdün’ün 2016 yılında Irak ile sınır kapılarını kapatması yüzünden buradaki mültecilerin evlerine dönmeleri imkansızlaşmış durumda. (DHA)

www.evrensel.net