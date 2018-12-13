TSK: Taciz atÄ±ÅŸÄ± sonucu 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkÄ±yat hÄ±z kazanÄ±rken, TSK sÄ±nÄ±rda bir askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±.

TSK, Suriye'nin Afrin bölgesinde Tel RÄ±fat bölgesinden yapÄ±lan taciz atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu 1 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Taciz atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n YPG tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

TSK'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verdi: "Afrin bölgesinde görevli unsurlarÄ±mÄ±za PKK/YPG'li teröristler tarafÄ±ndan Tel RÄ±fat bölgesinden yapÄ±lan taciz atÄ±ÅŸlarÄ± neticesinde bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸtur. YapÄ±lan tacize bölgedeki TSK unsurlarÄ± tarafÄ±ndan derhal cevap verilmiÅŸ ve belirlenen terörist hedefleri yoÄŸun ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz."

SINIRA ASKERÄ° SEVKIYAT SÜRÜYOR

Öte yandan Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

ÇeÅŸitli birliklerden gönderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± askeri konvoy, kente vardÄ±. JandarmanÄ±n güvenlik önlemleri altÄ±nda sevk edilen araçlarÄ±n, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlÄ± gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 19:23

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