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FotoÄŸraf: AA
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat sÃ¼rÃ¼yor
13 AralÄ±k 2018 18:03
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusu iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± operasyon aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkÄ±yat hÄ±z kazandÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
ÇeÅŸitli birliklerden gönderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± askeri konvoy, kente vardÄ±. JandarmanÄ±n güvenlik önlemleri altÄ±nda sevk edilen araçlarÄ±n, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlÄ± gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. (AA)
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