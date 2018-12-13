AKPâ€™nin aday adayÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Antep belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in AKPâ€™den aday adayÄ± olan Ã–kkeÅŸ Demir, â€˜ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±â€™ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Üç yÄ±l yürüttüÄŸü gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüÄŸü görevinden ayrÄ±larak Ä°slahiye Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için AKP’den aday adayÄ± olan ÖkkeÅŸ Demir, “Ä°haleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Antep’te geçtiÄŸimiz ay 2015 yÄ±lÄ±ndan beridir sürdürdüÄŸü gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüÄŸü görevinden istifa ederek, AKP’den Ä°slahiye Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday adayÄ± baÅŸvurusunda bulunan ÖkkeÅŸ Demir önceki gün akÅŸam mali suçlarla mücadele ÅŸube müdürlüÄŸü tarafÄ±ndan görev yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde “Ä°haleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AkÅŸam saatlerinde gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüÄŸü binasÄ±na da baskÄ±n yapan polisler müdürlükteki evraklarÄ± incelerken, aralarÄ±nda ÅŸube müdürlerinin de bulunduÄŸu 20 kurum çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± daha gözaltÄ±na aldÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n emniyette sorgusunun sürdüÄŸü öÄŸrenildi. (Antep/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 18:03

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