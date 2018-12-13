GÃ¼venâ€™e destek eyleminde gÃ¶zaltÄ±lar protesto edildi

DiyarbakÄ±r'da Leyla GÃ¼ven'e destek iÃ§in aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayanlarÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± protesto edildi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevine destek için açlÄ±k grevi yapan ve aralarÄ±nda HDP DiyarbakÄ±r il ve ilçe yöneticilerin olduÄŸu 50 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± protesto edildi. HDP MYK Üyesi Zübeyde Zümrüt, “Bu bir utançtÄ±r” dedi.

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Öcalan’Ä±n üzerindeki tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevi 37. günü geride bÄ±raktÄ±. Önceki gün Güven’e destek açlÄ±k grevi baÅŸlatan aralarÄ±nda HDP il ve ilçe yöneticilerin olduÄŸu 50 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Örgütü yaÅŸanan gözaltÄ±lara dair il binasÄ± önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada konuÅŸan HDP MYK Üyesi Zübeyde Zümrüt, yaÅŸanan gözaltÄ±lar için “Bu bir utançtÄ±r” dedi.

‘TALEPLERE SALDIRMAK ÇÖZÜM DEÄžÄ°L’

Ä°l örgütlerine yönelik yapÄ±lan baskÄ±n ve gözaltÄ±larÄ± kabul etmeyeceklerini belirten Zümrüt, dikkate alÄ±nmasÄ± gerekenin Leyla Güven’in talepleri olduÄŸunu söyledi. Zümrüt, “BarÄ±ÅŸ Anneleri, TJA üyeleri darbedildi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bir utançtÄ±r” dedi. Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ±’na dikkat çeken Zümrüt, saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen taleplerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Zümrüt, “Leyla Güven’in talepleri bireysel deÄŸil, toplum, halk tarafÄ±ndan sahiplenilmesi gerek. Biz bu ÅŸiddeti kabul etmiyoruz. SaldÄ±rÄ±lara raÄŸmen, bu talepler demokratik taleplerdir, halkÄ±n talepleridir devam edecektir. Bu taleplere saldÄ±rmak çözüm deÄŸil” diye konuÅŸtu. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Leyla GÃ¼ven'in aÃ§lÄ±k grevine destek verenlere gÃ¶zaltÄ±

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